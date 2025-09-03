Αθωώθηκε η Cardi B στη δίκη για επίθεση και ξυλοδαρμό - Ετοιμάζει αντεπίθεση με νέα αγωγή
Αθωώθηκε η Cardi B στη δίκη για επίθεση και ξυλοδαρμό - Ετοιμάζει αντεπίθεση με νέα αγωγή
Το δικαστήριο στο Λος Άντζελες απέρριψε την αγωγή ύψους 24 εκατ. δολαρίων που είχε καταθέσει η Εμάνι Έλις
Νικήτρια βγήκε η Cardi B στη δικαστική διαμάχη εις βάρος της, καθώς το δικαστήριο του Λος Άντζελες την έκρινε ομόφωνα αθώα για τις καταγγελίες που κατατέθηκαν σε βάρος της για επίθεση και ξυλοδραμό. Η υπόθεση, που είχε ανοίξει από το 2020 η πρώην σωματοφύλακάς της, Εμάνι Έλις, ζητώντας αποζημίωση 24 εκατ. δολαρίων, έληξε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου υπέρ της 32χρονης ράπερ.
Η καλλιτέχνιδα, που είναι μητέρα τριών παιδιών, είχε κατηγορηθεί πως το 2018 έφτυσε και χρησιμοποίησε ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς κατά της Εμάνι Έλις, σε επεισόδιο που φέρεται να εκτυλίχθηκε σε ιατρικό ραντεβού. Στην κατάθεσή της, η Cardi B αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρξε σωματική επίθεση, τονίζοντας πως ήταν τότε έγκυος στο πρώτο της παιδί, την Kulture, και δεν θα μπορούσε να εμπλακεί σε τέτοια συμπλοκή.
Η ίδια κατέθεσε ότι λεκτική αντιπαράθεση υπήρξε, όμως προέκυψε επειδή η σωματοφύλακας παραβίασε την ιδιωτικότητά της βιντεοσκοπώντας την χωρίς άδεια. Από την πλευρά της, η σωματοφύλακας ισχυρίστηκε ότι η ράπερ τη χτύπησε με το νύχι της στο μάγουλο, προκαλώντας τραυματισμό, ωστόσο γιατρός που βρισκόταν στο ιατρείο επιβεβαίωσε στο δικαστήριο ότι δεν είδε ποτέ τη σταρ να τη χτυπά. Μετά την απόφαση που την έκρινε ως αθώα, η Cardi B φέρεται να σχεδιάζει να καταθέσει αγωγή εις βάρος της Εμάνι Έλις.
Η ημέρα ωστόσο δεν κύλησε χωρίς ένταση. Βγαίνοντας από το δικαστήριο, η ράπερ πέταξε έναν μαρκαδόρο σε παπαράτσι που τη ρώτησε για τις φήμες περί νέας εγκυμοσύνης τις οποίες είχε διαρρεύσει ο εν διαστάσει σύζυγός της, Offset. Η Cardi B, φανερά εκνευρισμένη, κατηγόρησε τον φωτογράφο για έλλειψη σεβασμού, λέγοντάς του: «Βλέπεις γυναίκες και κάνεις τέτιοες ερωτήσεις; Σε εμένα; Να σέβεσαι τις γυναίκες».
Η καλλιτέχνιδα, που είναι μητέρα τριών παιδιών, είχε κατηγορηθεί πως το 2018 έφτυσε και χρησιμοποίησε ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς κατά της Εμάνι Έλις, σε επεισόδιο που φέρεται να εκτυλίχθηκε σε ιατρικό ραντεβού. Στην κατάθεσή της, η Cardi B αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρξε σωματική επίθεση, τονίζοντας πως ήταν τότε έγκυος στο πρώτο της παιδί, την Kulture, και δεν θα μπορούσε να εμπλακεί σε τέτοια συμπλοκή.
Η ίδια κατέθεσε ότι λεκτική αντιπαράθεση υπήρξε, όμως προέκυψε επειδή η σωματοφύλακας παραβίασε την ιδιωτικότητά της βιντεοσκοπώντας την χωρίς άδεια. Από την πλευρά της, η σωματοφύλακας ισχυρίστηκε ότι η ράπερ τη χτύπησε με το νύχι της στο μάγουλο, προκαλώντας τραυματισμό, ωστόσο γιατρός που βρισκόταν στο ιατρείο επιβεβαίωσε στο δικαστήριο ότι δεν είδε ποτέ τη σταρ να τη χτυπά. Μετά την απόφαση που την έκρινε ως αθώα, η Cardi B φέρεται να σχεδιάζει να καταθέσει αγωγή εις βάρος της Εμάνι Έλις.
Η ημέρα ωστόσο δεν κύλησε χωρίς ένταση. Βγαίνοντας από το δικαστήριο, η ράπερ πέταξε έναν μαρκαδόρο σε παπαράτσι που τη ρώτησε για τις φήμες περί νέας εγκυμοσύνης τις οποίες είχε διαρρεύσει ο εν διαστάσει σύζυγός της, Offset. Η Cardi B, φανερά εκνευρισμένη, κατηγόρησε τον φωτογράφο για έλλειψη σεβασμού, λέγοντάς του: «Βλέπεις γυναίκες και κάνεις τέτιοες ερωτήσεις; Σε εμένα; Να σέβεσαι τις γυναίκες».
Cardi B throws a marker at a reporter for disrespecting her outside of the courthouse. pic.twitter.com/sXENXK27dY— X Lounge (@xlovnge) September 3, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα