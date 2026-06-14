Ελένη Χατζίδου: Πολύ μεγάλος καλλιτέχνης με είχε φέρει σε δύσκολη θέση με χειρονομίες, για εμένα ήταν κακοποίηση

Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.