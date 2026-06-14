Ελένη Χατζίδου: Πολύ μεγάλος καλλιτέχνης με είχε φέρει σε δύσκολη θέση με χειρονομίες, για εμένα ήταν κακοποίηση
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Ελένη Χατζίδου Παρενόχληση καλλιτέχνης

Ελένη Χατζίδου: Πολύ μεγάλος καλλιτέχνης με είχε φέρει σε δύσκολη θέση με χειρονομίες, για εμένα ήταν κακοποίηση

Δεν ξέρω αν θα βρω ποτέ τη δύναμη να τον ονοματίσω, είπε η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια

Ελένη Χατζίδου: Πολύ μεγάλος καλλιτέχνης με είχε φέρει σε δύσκολη θέση με χειρονομίες, για εμένα ήταν κακοποίηση
Ιωάννα Μαρίνου
Σε μια δύσκολη εμπειρία σε επαγγελματική συνεργασία της αναφέρθηκε η Ελένη Χατζίδου, περιγράφοντας περιστατικό με γνωστό καλλιτέχνη, το οποίο όπως υποστήριξε, την έφερε σε ιδιαίτερα άβολη θέση, χαρακτηρίζοντάς το ως κακοποιητική συμπεριφορά.

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για ένα περιστατικό για το οποίο, όπως είπε, δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποκαλύψει το όνομα του προσώπου που εμπλέκεται.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το συμβάν, τη σημάδεψε ιδιαίτερα, σημειώνοντας πως όταν συνέβη, υπήρχαν και άλλα άτομα παρόντα που αντέδρασαν με τρόπο που την ενόχλησε: «Με έχει φέρει καλλιτέχνης σε δύσκολη θέση. Με χειρονομίες, από κοντά. Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη, μια δύσκολη ανάμνηση. Είναι κάτι που δεν ξέρω αν θα βρω ποτέ τη δύναμη να το πω ξεκάθαρα ή να ονοματίσω, δεν ξέρω και εγώ τι. Δυστυχώς ήταν μια κατάσταση πριν από πολλά χρόνια, που είχα έναν καλλιτέχνη πολύ ψηλά και φυσικά έπεσε στα μάτια μου. Απομυθοποιήθηκε σε μια στιγμή. Μάλιστα, όταν έγινε αυτή η χειρονομία, που για εμένα είναι ξεκάθαρα κακοποίηση, υπήρχαν άνθρωποι γύρω που γελούσαν. Είναι πολύ μεγάλος καλλιτέχνης».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου

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