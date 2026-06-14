Reuters: Τι περιλαμβάνει το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν - Η Τεχεράνη δεσμεύεται για πυρηνικά και άνοιγμα του Ορμούζ

Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, οι λεπτομέρειες για το τι θα γίνει με το υφιστάμενο απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα συζητηθούν σε διάστημα 60 ημερών μετά την επίτευξη της αρχικής συμφωνίας