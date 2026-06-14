Γιώργος Κοψιδάς: Ο βιγκανισμός είναι μία φιλοσοφία ζωής, δεν θα διαφήμιζα μπέργκερ ούτε με 1 εκατ. ευρώ
Γιώργος Κοψιδάς: Ο βιγκανισμός είναι μία φιλοσοφία ζωής, δεν θα διαφήμιζα μπέργκερ ούτε με 1 εκατ. ευρώ
Είναι σαν να προδίδω τον εαυτό μου, είπε ο ηθοποιός
Τη στάση ζωής του απέναντι στον βιγκανισμό περιέγραψε ο Γιώργος Κοψιδάς, τονίζοντας ότι δεν θα συμμετείχε σε διαφήμιση με κρέας ούτε με αμοιβή ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» που προβλήθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου, μιλώντας για τον βιγκανισμό, ο οποίος αποτελεί για εκείνον μια συγκεκριμένη φιλοσοφία ζωής. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν θα δεχόταν ποτέ να διαφημίσει μπέργκερ, ακόμη και με πολύ υψηλή οικονομική αμοιβή, κάνοντας λόγο για κάτι που θα ισοδυναμούσε με «προδοσία του εαυτού του».
Όπως δήλωσε ο Γιώργος Κοψιδάς, η στάση του αυτή προέκυψε μέσα από προσωπική συνειδητοποίηση και ενημέρωση μέσω ντοκιμαντέρ και βίντεο: «Ο βιγκανισμός είναι μία φιλοσοφία ζωής. Συγκεκριμένη. Όσα λεφτά και να μου έδιναν, δεν θα διαφήμιζα μπέργκερ. Δεν θα το έκανα, μπορεί να μου έλεγαν "πάρε ένα εκατομμύριο ευρώ". Δεν θα το έκανα. Είναι σαν να προδίδω τον εαυτό μου. Είναι μέχρι να γίνει σύνδεση στο μυαλό σου, όπως έγινε και σε εμένα όταν είδα ντοκιμαντέρ και βίντεο. Στους Κινέζους λέμε "τι βάρβαροι είναι, που σουβλίζουν σκυλιά και τα βράζουν και κάνουν φεστιβάλ με σκυλιά". Αυτοί είναι βάρβαροι, εμείς το Πάσχα δεν είμαστε; Είναι έθιμο και παράδοση. Είναι λίγο οξύμωρο».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» που προβλήθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου, μιλώντας για τον βιγκανισμό, ο οποίος αποτελεί για εκείνον μια συγκεκριμένη φιλοσοφία ζωής. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν θα δεχόταν ποτέ να διαφημίσει μπέργκερ, ακόμη και με πολύ υψηλή οικονομική αμοιβή, κάνοντας λόγο για κάτι που θα ισοδυναμούσε με «προδοσία του εαυτού του».
Όπως δήλωσε ο Γιώργος Κοψιδάς, η στάση του αυτή προέκυψε μέσα από προσωπική συνειδητοποίηση και ενημέρωση μέσω ντοκιμαντέρ και βίντεο: «Ο βιγκανισμός είναι μία φιλοσοφία ζωής. Συγκεκριμένη. Όσα λεφτά και να μου έδιναν, δεν θα διαφήμιζα μπέργκερ. Δεν θα το έκανα, μπορεί να μου έλεγαν "πάρε ένα εκατομμύριο ευρώ". Δεν θα το έκανα. Είναι σαν να προδίδω τον εαυτό μου. Είναι μέχρι να γίνει σύνδεση στο μυαλό σου, όπως έγινε και σε εμένα όταν είδα ντοκιμαντέρ και βίντεο. Στους Κινέζους λέμε "τι βάρβαροι είναι, που σουβλίζουν σκυλιά και τα βράζουν και κάνουν φεστιβάλ με σκυλιά". Αυτοί είναι βάρβαροι, εμείς το Πάσχα δεν είμαστε; Είναι έθιμο και παράδοση. Είναι λίγο οξύμωρο».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα