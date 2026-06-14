«Έγκλημα στη Βαρβάκειο Αγορά», το νέο αστυνομικό μυθιστόρημα της Αντιγόνης Πόμμερ

Έγκλημα, μυστήριο, αγωνία και αρκετές δόσεις χιούμορ αποτελούν τα «δομικά» υλικά ενός ακόμα συναρπαστικού αστυνομικού μυθιστορήματος
της Αντιγόνης Πόμμερ το οποίο αυτη τη φορά εκτυλίσσεται στη Βαρβάκειο Αγορά
, στο κεντρο της Αθήνας.
Το βιβλίο μας γυρίζει στην πρωτεύουσα της δεκαετίας του ’60, όταν η καθημερινότητα ραγίζει βίαια. Ο μεγαλέμπορος Ηλίας Πέτσας βρίσκεται κατακρεουργημένος μέσα στο ίδιο του το χασάπικο.
Ο μοναδικός ύποπτος είναι ο Θανάσης Λάλας, ένας χασάπης εμμονικά θρήσκος, γνωστός για την τιμιότητά του.
Την υπόθεση αναλαμβάνει ο αστυνόμος Ηρακλής Μπίκας, ένας άντρας διχασμένος ανάμεσα στο καθήκον και το πάθος του για το θέατρο. Με σπουδές υποκριτικής και έναν σχεδόν παράλογο φόβο για το αίμα, αδυνατεί να αντέξει το θέαμα που κυριαρχεί στη Βαρβάκειο και παίρνει μια απελπισμένη απόφαση: να ζητήσει τη βοήθεια του μοναδικού υπόπτου.
Ένας αγώνας ξεκινά για να βρεθεί ο πραγματικός δολοφόνος και να αποδειχθεί η αθωότητα του Θανάση Λάλα. Θα καταφέρει ο αστυνόμος Μπίκας - με το ένα πόδι στη σκηνή και το άλλο στο έγκλημα - να λύσει το μυστήριο;
Λίγα λόγια για την Αντιγόνη Πόμμερ
Η Αντιγόνη Πόμμερ, διδάσκει λογοτεχνική γραφή και παραμύθι, στη σχολή δημιουργικής γραφής Tabula Rasa. Παράλληλα αναλαμβάνει το coaching νέων συγγραφέων και την επιμέλειαβιβλίων που είναι υπό έκδοση. Μιλάει αγγλικά και πορτογαλικά.
Το πρώτο της βιβλίο εκδόθηκε από την Εμπειρία Εκδοτική με τίτλο «Γκρεκίνια» και ακολούθησαν στον ίδιο εκδοτικό οίκο τα επόμενα δύο, με τίτλους «Η ζωή μου κύκλους κάνει» και «Ο καθρέφτης του φεγγαριού».
Από τις εκδόσεις Ωκεανίδα εκδόθηκε το βιβλίο της «Άρωμα λεμόνι». Από τις εκδόσεις 24 γράμματα εκδόθηκε «Το κόκκινο μπάλωμα» και ακολούθησε η Τριλογία ενός βρικόλακα με τίτλους «Πόσες θερμίδες έχει το αίμα;», ο «Ξενώνας κακοποιημένων βρικολάκων» και «Vambeer για βρικόλακες».
Τα δύο πρώτα της τριλογίας απέσπασαν το πρώτο βραβείο από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, για το 2022 και 2023 αντίστοιχα. Το 2023 συμμετείχε στη θεατρική παράσταση «Το success story μίας loser» με το κείμενό της «Sweet sixty».
Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών Γερμανίας.