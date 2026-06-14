Σχοινάς από τη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής: Πάνω από 20 δισ. ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα την επόμενη εξαετία

Χθες το βράδυ στη Νέα Τρίγλια της Χαλκιδικής σε μια μεγάλη, ανοικτή συγκέντρωση με τον @K_Hatzidakis.



Μιλήσαμε για τις προτεραιότητες μας στο κράτος, την οικονομία και τον πρωτογενή τομέα. Απαντήσαμε στις ερωτήσεις και ανησυχίες των πολιτών.



Ενωμένοι απέναντι στον λαϊκισμό. pic.twitter.com/V8JmHBUHcT