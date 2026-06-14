H Γαρυφαλλιά Καληφώνη πόζαρε με μαύρο μπικίνι μπροστά σε καθρέφτη, δείτε φωτογραφία
GALA
Γαρυφαλλιά Καληφώνη Μαγιό

H Γαρυφαλλιά Καληφώνη πόζαρε με μαύρο μπικίνι μπροστά σε καθρέφτη, δείτε φωτογραφία

Το μοντέλο έκανε ηλιοθεραπεία και στη συνέχεια δημοσίευσε ένα στιγμιότυπό της στο Instagram

H Γαρυφαλλιά Καληφώνη πόζαρε με μαύρο μπικίνι μπροστά σε καθρέφτη, δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
26 ΣΧΟΛΙΑ
Με ένα μαύρο μπικίνι μπροστά σε καθρέφτη πόζαρε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Το μοντέλο μοιράστηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media, δείχνοντας αρχικά ότι έκανε ηλιοθεραπεία σε έναν χώρο με πισίνα.

Στη συνέχεια, έκανε ένα ακόμη Instagram story, στο οποίο εμφανίστηκε να φοράει το πάνω μέρος του μαγιό της και ένα γκρι αθλητικό σορτσάκι.

Δείτε τη φωτογραφία

H Γαρυφαλλιά Καληφώνη πόζαρε με μαύρο μπικίνι μπροστά σε καθρέφτη, δείτε φωτογραφία

H Γαρυφαλλιά Καληφώνη πόζαρε με μαύρο μπικίνι μπροστά σε καθρέφτη, δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
26 ΣΧΟΛΙΑ

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