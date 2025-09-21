Πώς έγινε το στυγερό έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, η παρατήρηση της 59χρονης και το σημείωμα στην πολυκατοικία - Στον εισαγγελέα ο δολοφόνος

Ο κατηγορούμενος δεν έχει δώσει εξηγήσεις στους αστυνομικούς - Η δολοφονία της 59χρονης έγινε λίγες ώρες αφότου βγήκε από το νοσοκομείο - Το θύμα φέρεται να έκανε στον 50χρονο μία παρατήρηση, γεγονός που τον ενόχλησε και ακολούθησε η δολοφονία