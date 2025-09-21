Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Ακυρώνονται οι μισές πτήσεις στο αεροδρόμιο Βρυξελλών, πιθανές καθυστερήσεις στο Χίθροου

Οι αεροπορικέςκαι, που δεν χρησιμοποιούν το, δήλωσαν ότι οι πτήσεις τους πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Αντιθέτως, το αεροδρόμιο Βρυξελλών ανακοίνωσε «μεγάλη επίδραση» στο πρόγραμμα πτήσεων με ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Σε ξεχωριστό περιστατικό, τοτου αεροδρομίου Δουβλίνου εκκενώθηκε μετά από συναγερμό ασφαλείας λόγω ύποπτης αποσκευής, που τελικά αποδείχθηκε ακίνδυνη.Σύμφωνα με αναλυτές, η επίθεση ανέδειξε ξανά τις αδυναμίες της διεθνούς αεροπορικής βιομηχανίας απέναντι σε προβλήματα ψηφιακών συστημάτων. Τον Ιούλιο, μια παγκόσμια βλάβη λόγω λανθασμένης ενημέρωσης λογισμικού της Crowdstrike είχε προκαλέσει μαζικές ακυρώσεις πτήσεων στις ΗΠΑ.Αν και κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί ότι πίσω από την τρέχουσα επίθεση βρίσκονται χάκερ που συνδέονται με τη, ειδικοί σημειώνουν ότι οι περισσότερες μεγάλες επιθέσεις των τελευταίων ετών έχουν πραγματοποιηθεί από εγκληματικές ομάδες που επιδιώκουν οικονομικό όφελος μέσω εκβιασμών και λύτρων. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που αποκομίζουν ετησίως με αυτόν τον τρόπο.δεν έχει σχολιάσει ακόμη δημόσια τη φύση ή την προέλευση της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.