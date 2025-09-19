Η Τζέσικα Τσαστέιν και ο Μπεν Στίλερ πρωταγωνιστούν στη σειρά «The Off Weeks»
Οι δύο ηθοποιοί θα αναλάβουν επίσης χρέη εκτελεστικών παραγωγών
Η Τζέσικα Τσάστεϊν και ο Μπεν Στίλερ θα συνεργαστούν στη σειρά «The Off Weeks» της Apple TV+, αναλαμβάνοντας τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Το πρότζεκτ θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, ενώ τη σκηνοθεσία θα υπογράψει ο Μάικλ Σόουγουολτερ.
Η σειρά ακολυθεί σε έναν καθηγητή, τον Γκας Άντλερ, του οποίου το διαζύγιο έχει οδηγήσει τη ζωή του στο χάος. Ενώ παλεύει να κρατήσει τις ισορροπίες τις εβδομάδες που έχει την επιμέλεια των παιδιών του, η πλοκή παίρνει μία απροσδόκητη τροπή.
Κατά τη διάρκεια των «ελεύθερων εβδομάδων», ερωτεύεται κεραυνοβόλα μία μυστηριώδη γυναίκα, τη Στέλλα Γουέστ, με αποτέλεσμα η σχέση τους να φέρει σε σύγκρουση τα οικογενειακά καθήκοντά του με τις προσωπικές του φιλοδοξίες.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι δύο ηθοποιοί συνεργάζονται, μετά την ταινία κινουμένων σχεδίων «Μαδαγασκάρη 3: Οι Φυγάδες της Ευρώπης» του 2012. Παράλληλα, θα έχουν και ρόλο εκτελεστικών παραγωγών μαζί με τον σκηνοθέτη και την Αλίσα Νάτινγκ, η οποία θα αναλάβει και χρέη showrunner.
Το πρότζεκτ επεκτείνει τη συνεργασία του Στίλερ με την πλατφόρμα, μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Severance» στα Emmy. Η σειρά στην οποία ο Στίλερ συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός και σκηνοθέτης απέσπασε οκτώ βραβεία.
Ben Stiller and Jessica Chastain are attached to lead the limited series "The Off Weeks," which has been greenlit at Apple TV+.https://t.co/UbGxfmuNfm— Variety (@Variety) September 17, 2025
