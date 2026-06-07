Ρένος Χαραλαμπίδης: Νομίζω ότι έχω το ρεκόρ των «όχι» στην ελληνική τηλεόραση
Ρένος Χαραλαμπίδης: Νομίζω ότι έχω το ρεκόρ των «όχι» στην ελληνική τηλεόραση
Πολλά τα μετάνιωσα, τόνισε ο ηθοποιός για τις προτάσεις που έχει αρνηθεί
Κάτοχος του ρεκόρ των «όχι» στην ελληνική τηλεόραση θεωρεί πως είναι ο Ρένος Χαραλαμπίδης εξαιτίας των προτάσεων που έχει αρνηθεί.
Ο ηθοποιός εξήγησε, ωστόσο, στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 7 Ιουνίου, πως πολλά από τα «όχι» που έχει πει τα έχει μετανιώσει.
Ο ρόλος του Μάνθου στη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» ήταν ένας από τους που έχει αρνηθεί: «Πρέπει να είμαι ο Έλληνας ηθοποιός που έχει το ρεκόρ "όχι" στην ελληνική τηλεόραση. Πολλά τα μετάνιωσα. Έχω μετανιώσει το "Κωνσταντίνου και Ελένης", γιατί τότε ξεκίναγα να κάνω τις ταινίες μου και έπρεπε να συγκεντρωθώ στο σινεμά μου. Ίσως πρέπει να είμαι προσεκτικός στα "όχι" από εδώ και πέρα. Μην είμαστε απόλυτοι, και τα "όχι" και τα "ναι" χτίζουν καριέρες. Στην περίπτωσή μου μάλλον δεν χτίσανε. Έκανα μεγάλες απουσίες. Μετάνιωσα πολλά "όχι"», είπε χαρακτηριστικά ο Ρένος Χαραλαμπίδης.
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Ο ηθοποιός μίλησε παράλληλα για τις αλλαγές που έχουν συμβεί στο επάγγελμά του, σημειώνοντας πως λείπει πλέον ο αυτοσχεδιασμός: «Οι ηθοποιοί είχαμε μεγάλη ελευθερία αυτοσχεδιασμού. Αυτή τη στιγμή οι ηθοποιοί είναι δεμένοι με τα χέρια, είτε από σκληρές οδηγίες των καναλιών είτε από πολύ αυστηρά κείμενα. Εγώ είμαι άνθρωπος του αυτοσχεδιασμού, έκανα τηλεοπτικές επιτυχίες. Ασφαλώς ακολουθούσα σενάρια σπουδαίων σεναριογράφων, όπως ο Βασίλης Νεμέας, αλλά είχα την ευκαιρία να αυτοσχεδιάσω. Όταν έφυγε ο αυτοσχεδιασμός, η τηλεόραση ξεράθηκε», ανέφερε.
Ο ηθοποιός εξήγησε, ωστόσο, στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 7 Ιουνίου, πως πολλά από τα «όχι» που έχει πει τα έχει μετανιώσει.
Ο ρόλος του Μάνθου στη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» ήταν ένας από τους που έχει αρνηθεί: «Πρέπει να είμαι ο Έλληνας ηθοποιός που έχει το ρεκόρ "όχι" στην ελληνική τηλεόραση. Πολλά τα μετάνιωσα. Έχω μετανιώσει το "Κωνσταντίνου και Ελένης", γιατί τότε ξεκίναγα να κάνω τις ταινίες μου και έπρεπε να συγκεντρωθώ στο σινεμά μου. Ίσως πρέπει να είμαι προσεκτικός στα "όχι" από εδώ και πέρα. Μην είμαστε απόλυτοι, και τα "όχι" και τα "ναι" χτίζουν καριέρες. Στην περίπτωσή μου μάλλον δεν χτίσανε. Έκανα μεγάλες απουσίες. Μετάνιωσα πολλά "όχι"», είπε χαρακτηριστικά ο Ρένος Χαραλαμπίδης.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός μίλησε παράλληλα για τις αλλαγές που έχουν συμβεί στο επάγγελμά του, σημειώνοντας πως λείπει πλέον ο αυτοσχεδιασμός: «Οι ηθοποιοί είχαμε μεγάλη ελευθερία αυτοσχεδιασμού. Αυτή τη στιγμή οι ηθοποιοί είναι δεμένοι με τα χέρια, είτε από σκληρές οδηγίες των καναλιών είτε από πολύ αυστηρά κείμενα. Εγώ είμαι άνθρωπος του αυτοσχεδιασμού, έκανα τηλεοπτικές επιτυχίες. Ασφαλώς ακολουθούσα σενάρια σπουδαίων σεναριογράφων, όπως ο Βασίλης Νεμέας, αλλά είχα την ευκαιρία να αυτοσχεδιάσω. Όταν έφυγε ο αυτοσχεδιασμός, η τηλεόραση ξεράθηκε», ανέφερε.
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