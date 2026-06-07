Η Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησε μαζί με την Άντζελα Δημητρίου στα μπουζούκια, δείτε βίντεο
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Κατερίνα Λιόλιου Άντζελα Δημητρίου

Η Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησε μαζί με την Άντζελα Δημητρίου στα μπουζούκια, δείτε βίντεο

Οι δύο γυναίκες ερμήνευσαν το ντουέτο τους με τίτλο «Πού τη βρήκε;» που κυκλοφόρησε το 2025

Η Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησε μαζί με την Άντζελα Δημητρίου στα μπουζούκια, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Μαζί με την Άντζελα Δημητρίου τραγούδησε η Κατερίνα Λιόλιου στα μπουζούκια, με τη στιγμή να αναρτάται σε βίντεο στα social media.

Η 71χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου, το Σάββατο 6 Ιουνίου, και η τελευταία μόλις την εντόπισε στο πλήθος την πλησίασε για να την χαιρετήσει και να διασκεδάσει μαζί της.

Η ορχήστρα ξεκίνησε αμέσως να παίζει το ντουέτο τους με τίτλο «Πού τη βρήκε;», το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2025, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα του νυχτερινού κέντρου στο Instagram.

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

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