Η αμήχανη συνάντηση της Χάλι Μπέρι με τον πρώην σύντροφό της στην αποφοίτηση της κόρης τους
Η αμήχανη συνάντηση της Χάλι Μπέρι με τον πρώην σύντροφό της στην αποφοίτηση της κόρης τους
Μετά τον χωρισμό τους, η σχέση τους σημαδεύτηκε από μία σκληρή δικαστική διαμάχη για τη διατροφή
Αμήχανη ήταν η συνάντηση της Χάλι Μπέρι με τον πρώην σύντροφό της Γκέιμπριελ Όμπρι στην αποφοίτηση της 18χρονης κόρης τους Νάλα από το λύκειο.
Παρά το παρελθόν τους και τις έντονες δικαστικές διαμάχες, οι δυο τους έδωσαν το παρών στην τελετή, χωρίς ωστόσο να εμφανιστούν μαζί, με τα ξένα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για μία άβολη συνθήκη.
Η 59χρονη Μπέρι συνοδευόταν από τον σύντροφό της, τον μουσικό Βαν Χαντ, ενώ ο Όμπρι, σύμφωνα με το Page Six εθεάθη να αποχωρεί μόνος του από την εκδήλωση.
Το πρώην ζευγάρι υπήρξε μαζί από το 2005 έως το 2010 και απέκτησε τη Νάλα, με την οποία διατηρούν από κοινού επιμέλεια από το 2012.
Ωστόσο, η σχέση τους σημαδεύτηκε από μια σκληρή δικαστική διαμάχη για τη διατροφή. Το 2014, δικαστήριο στο Λος Άντζελες υποχρέωσε την Μπέρι να καταβάλλει στον Όμπρι 16.000 δολάρια μηνιαίως, ποσό που μειώθηκε σε 8.000 δολάρια το 2021. Παράλληλα, η ηθοποιός όφειλε να πληρώνει επιπλέον ποσοστό 4,3% από εισοδήματα που ξεπερνούσαν τα 1,95 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
Στην αρχή της διαμάχης είχε σημειωθεί και έντονο επεισόδιο μεταξύ του Όμπρι και του τότε συζύγου της Μπέρι, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, με τον οποίο η ηθοποιός παντρεύτηκε το 2013 και χώρισε το 2015. Μαζί έχουν έναν γιο, τον 12χρονο Μασέο.
Η ηθοποιός έχει επίσης βρεθεί σε δικαστική διαμάχη και με τον Μαρτίνεζ για την επιμέλεια, φτάνοντας το 2024 να ζητήσει αποκλειστική επιμέλεια, καταγγέλλοντας δυσκολίες στη συνεννόηση.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Παρά το παρελθόν τους και τις έντονες δικαστικές διαμάχες, οι δυο τους έδωσαν το παρών στην τελετή, χωρίς ωστόσο να εμφανιστούν μαζί, με τα ξένα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για μία άβολη συνθήκη.
Η 59χρονη Μπέρι συνοδευόταν από τον σύντροφό της, τον μουσικό Βαν Χαντ, ενώ ο Όμπρι, σύμφωνα με το Page Six εθεάθη να αποχωρεί μόνος του από την εκδήλωση.
Halle Berry and ex Gabriel Aubry awkwardly reunite at daughter’s graduation years after heated child support battle https://t.co/322gMcc8CH pic.twitter.com/GVW0JG2GD7— Page Six (@PageSix) June 6, 2026
Το πρώην ζευγάρι υπήρξε μαζί από το 2005 έως το 2010 και απέκτησε τη Νάλα, με την οποία διατηρούν από κοινού επιμέλεια από το 2012.
Ωστόσο, η σχέση τους σημαδεύτηκε από μια σκληρή δικαστική διαμάχη για τη διατροφή. Το 2014, δικαστήριο στο Λος Άντζελες υποχρέωσε την Μπέρι να καταβάλλει στον Όμπρι 16.000 δολάρια μηνιαίως, ποσό που μειώθηκε σε 8.000 δολάρια το 2021. Παράλληλα, η ηθοποιός όφειλε να πληρώνει επιπλέον ποσοστό 4,3% από εισοδήματα που ξεπερνούσαν τα 1,95 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
Στην αρχή της διαμάχης είχε σημειωθεί και έντονο επεισόδιο μεταξύ του Όμπρι και του τότε συζύγου της Μπέρι, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, με τον οποίο η ηθοποιός παντρεύτηκε το 2013 και χώρισε το 2015. Μαζί έχουν έναν γιο, τον 12χρονο Μασέο.
Η ηθοποιός έχει επίσης βρεθεί σε δικαστική διαμάχη και με τον Μαρτίνεζ για την επιμέλεια, φτάνοντας το 2024 να ζητήσει αποκλειστική επιμέλεια, καταγγέλλοντας δυσκολίες στη συνεννόηση.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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