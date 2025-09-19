Μυστήριο με τη Mercedes που έτρεχε με 291 χλμ στη Συγγρού τον Απρίλιο - Στο «κάδρο» αστυνομικός τμήματος του κέντρου της Αθήνα

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποστήριξε ότι είχε παραχωρήσει εκείνο το διάστημα το όχημα στον συγκεκριμένο αστυνομικό - Δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι ο οδηγός