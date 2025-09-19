Μυστήριο με τη Mercedes που έτρεχε με 291 χλμ στη Συγγρού τον Απρίλιο - Στο «κάδρο» αστυνομικός τμήματος του κέντρου της Αθήνα
Μυστήριο με τη Mercedes που έτρεχε με 291 χλμ στη Συγγρού τον Απρίλιο - Στο «κάδρο» αστυνομικός τμήματος του κέντρου της Αθήνα
Ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποστήριξε ότι είχε παραχωρήσει εκείνο το διάστημα το όχημα στον συγκεκριμένο αστυνομικό - Δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι ο οδηγός
Μια απρόσμενη εξέλιξη στην υπόθεση του άγνωστου οδηγού της Mercedes, που καταγράφηκε να τρέχει με 291 χιλιόμετρα την ώρα στη λεωφόρο Συγγρού τον περασμένο Απρίλιο σημειώθηκε χθες, με τους αστυνομικούς της Τροχαίας Καλλιθέας που χειρίζονται την υπόθεση να προσπαθούν να διαπιστώσουν ποια είναι τελικά η αλήθεια.
Όλα ξεκίνησαν πριν από δέκα μέρες όταν η τροχαία Καλλιθέας παρέδωσε τη δικογραφία για την υπόθεση στον Εισαγγελέα, έχοντας, ωστόσο, καταφέρει να εντοπίσει μόνο τον ιδιοκτήτη του οχήματος και όχι τον οδηγό.
Ο εισαγγελέας ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να εντοπιστεί ο οδηγός του super car. Η τροχαία Καλλιθέας κάλεσε τον ιδιοκτήτη για νέα κατάθεση και εκείνος υπέδειξε το άτομο που είχε παραχωρήσει το αυτοκίνητο.
Πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί σε Τμήμα στο κέντρο της Αθήνας και σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη ήταν ο άνθρωπος που είχε τη Mercedes AMG GT S στις 4 Απριλίου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν ήταν και το ίδιο πρόσωπο που την οδηγούσε όταν το ραντάρ της Περιφέρειας Αττικής «έπιασε» το όχημα να κινείται με ταχύτητα που άγγιζε τα 300 χιλιόμετρα.
Ο αστυνομικός αναμένεται να κληθεί να καταθέσει για το αν ήταν ο οδηγός της Mercedes ή την είχε παραχωρήσει σε κάποιον άλλον.
Το γερμανικό super car ανήκει σε έναν πολύ γνωστό επιχειρηματία του τουριστικού κλάδου, ενώ αρχικά οι αστυνομικοί της Τροχαίας Καλλιθέας για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν βάλει στο κάδρο των ερευνών έναν άλλο πρώην αστυνομικό, ο οποίος μάλιστα έχει προφυλακιστεί πρόσφατα για υπόθεση που αφορά διακίνηση ναρκωτικών.
