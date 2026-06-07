Άγγελος Παπαδημητρίου για Νίκο Σεργιανόπουλο: Ο θάνατός του είναι μια μεγάλη πληγή στη ζωή μου
Άγγελος Παπαδημητρίου για Νίκο Σεργιανόπουλο: Ο θάνατός του είναι μια μεγάλη πληγή στη ζωή μου
Είχε αρχίσει να μην ξέρει πού βρίσκεται, δήλωσε για τον ηθοποιό που δολοφονήθηκε το 2008
Μία μεγάλη πληγή στη ζωή του Άγγελου Παπαδημητρίου είναι ο θάνατος του Νίκου Σεργιανόπουλου.
Ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 7 Ιουνίου εξήγησε πως οι δυο τους υπήρξαν πολύ καλοί φίλοι και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε από τη ζωή, καθώς δολοφονήθηκε το 2008, δεν του άξιζε. Σύμφωνα με τον ίδιο, το τελευταίο διάστημα πριν τη μοιραία μέρα, ο Νίκος Σεργιανόπουλος είχε χάσει την ταυτότητά του.
Ο Άγγελος Παπαδημητρίου επισήμανε πως ο ηθοποιός που άφησε την τελευταία του πνοή πριν από 18 περίπου χρόνια δεν αποδεχόταν τον εαυτό του: «Ο Νίκος Σεργιανόπουλος είναι μια μεγάλη πληγή στη ζωή μου. Δεν του άξιζε. Σε κανέναν δεν αξίζει, αλλά ο Νίκος ήταν τόσο ευγενής άνθρωπος, τόσο φίνος άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Πάντοτε. Δεν ξαφνιάστηκα, γιατί οι “ωραίοι” όταν περνούν τα χρόνια, αν δεν προσαρμοστούν στη νέα ηλικία, αν δεν γελάσουν ή μείνουν στην ομορφιά τους, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες, είναι τραγωδία. Ο Νίκος είχε αρχίσει να μην ξέρει πού βρίσκεται. Δεν αποδεχόταν τον εαυτό του, κάπνιζε πολύ, έπινε πολύ. Είχαμε μεγάλη αγάπη», είπε.
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Ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 7 Ιουνίου εξήγησε πως οι δυο τους υπήρξαν πολύ καλοί φίλοι και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε από τη ζωή, καθώς δολοφονήθηκε το 2008, δεν του άξιζε. Σύμφωνα με τον ίδιο, το τελευταίο διάστημα πριν τη μοιραία μέρα, ο Νίκος Σεργιανόπουλος είχε χάσει την ταυτότητά του.
Ο Άγγελος Παπαδημητρίου επισήμανε πως ο ηθοποιός που άφησε την τελευταία του πνοή πριν από 18 περίπου χρόνια δεν αποδεχόταν τον εαυτό του: «Ο Νίκος Σεργιανόπουλος είναι μια μεγάλη πληγή στη ζωή μου. Δεν του άξιζε. Σε κανέναν δεν αξίζει, αλλά ο Νίκος ήταν τόσο ευγενής άνθρωπος, τόσο φίνος άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Πάντοτε. Δεν ξαφνιάστηκα, γιατί οι “ωραίοι” όταν περνούν τα χρόνια, αν δεν προσαρμοστούν στη νέα ηλικία, αν δεν γελάσουν ή μείνουν στην ομορφιά τους, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες, είναι τραγωδία. Ο Νίκος είχε αρχίσει να μην ξέρει πού βρίσκεται. Δεν αποδεχόταν τον εαυτό του, κάπνιζε πολύ, έπινε πολύ. Είχαμε μεγάλη αγάπη», είπε.
Δείτε το βίντεο
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