Άγγελος Παπαδημητρίου για Νίκο Σεργιανόπουλο: Ο θάνατός του είναι μια μεγάλη πληγή στη ζωή μου
GALA
Νίκος Σεργιανόπουλος Άγγελος Παπαδημητρίου

Άγγελος Παπαδημητρίου για Νίκο Σεργιανόπουλο: Ο θάνατός του είναι μια μεγάλη πληγή στη ζωή μου

Είχε αρχίσει να μην ξέρει πού βρίσκεται, δήλωσε για τον ηθοποιό που δολοφονήθηκε το 2008

Άγγελος Παπαδημητρίου για Νίκο Σεργιανόπουλο: Ο θάνατός του είναι μια μεγάλη πληγή στη ζωή μου
Γεωργία Κοτζιά
4 ΣΧΟΛΙΑ
Μία μεγάλη πληγή στη ζωή του Άγγελου Παπαδημητρίου είναι ο θάνατος του Νίκου Σεργιανόπουλου.

Ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 7 Ιουνίου εξήγησε πως οι δυο τους υπήρξαν πολύ καλοί φίλοι και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε από τη ζωή, καθώς δολοφονήθηκε το 2008, δεν του άξιζε. Σύμφωνα με τον ίδιο, το τελευταίο διάστημα πριν τη μοιραία μέρα, ο Νίκος Σεργιανόπουλος είχε χάσει την ταυτότητά του.

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου επισήμανε πως ο ηθοποιός που άφησε την τελευταία του πνοή πριν από 18 περίπου χρόνια δεν αποδεχόταν τον εαυτό του: «Ο Νίκος Σεργιανόπουλος είναι μια μεγάλη πληγή στη ζωή μου. Δεν του άξιζε. Σε κανέναν δεν αξίζει, αλλά ο Νίκος ήταν τόσο ευγενής άνθρωπος, τόσο φίνος άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Πάντοτε. Δεν ξαφνιάστηκα, γιατί οι “ωραίοι” όταν περνούν τα χρόνια, αν δεν προσαρμοστούν στη νέα ηλικία, αν δεν γελάσουν ή μείνουν στην ομορφιά τους, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες, είναι τραγωδία. Ο Νίκος είχε αρχίσει να μην ξέρει πού βρίσκεται. Δεν αποδεχόταν τον εαυτό του, κάπνιζε πολύ, έπινε πολύ. Είχαμε μεγάλη αγάπη», είπε.

Δείτε το βίντεο

Γεωργία Κοτζιά
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης