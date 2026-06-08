Νέος σεισμός 4,3 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια μετά τις ισχυρές δονήσεις της Κυριακής

Η δόνηση σημειώθηκε στις 05:13 κοντά στη Λίμνη Ευβοίας – Κλειστά σχολεία και αυξημένη επιφυλακή των αρχών στην περιοχή





Σύμφωνα με τα σεισμολογικά στοιχεία, η δόνηση σημειώθηκε στις 05:13:30 ώρα Ελλάδας. Το επίκεντρο ήταν 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9 χλμ.















Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή νέες ζημιές.



νωρίτερα στις 03:00 τα ξημερώματα είχε σημειωθεί ακόμα μια δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ



6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.



Κλείσιμο Οι τρεις ισχυροί σεισμοί της Κυριακής Η νέα δόνηση αποτελεί συνέχεια της έντονης σεισμικής ακολουθίας που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια.



Αρχικά σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου. Λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερη δόνηση 4,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.



Η ισχυρότερη δόνηση καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά και είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο επίσης κοντά στο Προκόπι. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.



Μετά τους τρεις κύριους σεισμούς ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων και δονήσεις κοντά στα 3 Ρίχτερ.



Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 05:13 τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Βόρεια Εύβοια , προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Ο σεισμός έρχεται λίγες ώρες μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής, η οποία κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής.Σύμφωνα με τα σεισμολογικά στοιχεία, η δόνηση σημειώθηκε στις 05:13:30 ώρα Ελλάδας. Το επίκεντρο ήταν 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9 χλμ.Νωρίτερα η Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού είχε υπολογίσει τον σεισμό στα 4,2 Ρίχτερ με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την περιοχή του Προκοπίου και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα.Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της Εύβοιας, αλλά και σε περιοχές της Αττικής λόγω του μικρού εστιακού βάθους του.Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή νέες ζημιές.νωρίτερα στις 03:00 τα ξημερώματα είχε σημειωθεί ακόμα μια δόνηση μεγέθους 3,5 ΡίχτερΗ νέα δόνηση αποτελεί συνέχεια της έντονης σεισμικής ακολουθίας που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια.Αρχικά σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου. Λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερη δόνηση 4,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.Η ισχυρότερη δόνηση καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά και είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο επίσης κοντά στο Προκόπι. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.Μετά τους τρεις κύριους σεισμούς ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων και δονήσεις κοντά στα 3 Ρίχτερ.

Κλειστά σχολεία για προληπτικούς λόγους Λόγω της συνεχιζόμενης σεισμικής δραστηριότητας, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστές σήμερα οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου.



Ο δήμαρχος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη προληπτικά προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στα σχολικά κτήρια.



Στην περιοχή ο Ευάγγελος Τουρνάς Στη Βόρεια Εύβοια μετέβη ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη.



Οι δύο αξιωματούχοι επισκέφθηκαν το Προκόπι και τη Δαφνούσα για επιτόπια ενημέρωση και συντονισμό των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών.



Αυξημένη ετοιμότητα της Πυροσβεστικής Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη πυροσβεστικών δυνάμεων σε ολόκληρη τη Βόρεια Εύβοια.



Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, τέθηκαν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και η 1η και η 7η ΕΜΑΚ.



Συνολικά 20 πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματά τους πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, καταγράφοντας πιθανές ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τους αρμόδιους φορείς.



Παρακολουθούν τη μετασεισμική ακολουθία οι επιστήμονες Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας στη Βόρεια Εύβοια, καθώς η σεισμική δραστηριότητα παραμένει αυξημένη μετά τους ισχυρούς σεισμούς της Κυριακής.



Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας μέχρι να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου.