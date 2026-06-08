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Η Κιμ Καρντάσιαν σνόμπαρε δημοσιογράφο στο Μονακό και δίχασε: «Πόσο αγενής» της γράφουν, δείτε βίντεο
Η Κιμ Καρντάσιαν σνόμπαρε δημοσιογράφο στο Μονακό και δίχασε: «Πόσο αγενής» της γράφουν, δείτε βίντεο
Ωστόσο υπήρξαν και αυτοί που υπερασπίστηκαν την απόφαση της Κιμ να μην δώσει συνέντευξη στον Μάρτιν Μπραντλ
Αντιδράσεις - και κατά της και υπέρ της - προκάλεσε η στάση της Κιμ Καρντάσιαν στις ερωτήσεις που δέχθηκε από τον δημοσιογράφο του Sky Sports, Μάρτιν Μπραντλ στο Γκραν Πρι της Formula 1 στο Μονακό, την Κυριακή.
Ο γνωστός για τις συνεντεύξεις του στο grid walk (σ.σ. πριν την έναρξη του αγώνα) δημοσιογράφος πλησίασε την Κιμ Καρντάσιαν και την αδελφή της Κλόε προκειμένου να πάρει κάποια δήλωση.
Όταν όμως ο Μπραντλ ρώτησε την 45χρονη τηλεπερσόνα «πώς τα πάει σήμερα», εκείνη τον αγνόησε και κοίταξε αλλού ενώ ο δημοσιογράφος ζήτησε από κάποιον να μην τον σπρώχνει. «Λοιπόν, δεν μιλάμε σήμερα», είπε ο απογοητευμένος Μπραντλ στους τηλεθεατές.
Η στάση της Κιμ Καρντάσιαν προκάλεσε σχόλια στα social media. «Πόσο αγενής ήταν η Κιμ Καρντάσιαν; Ο Μπραντλ ήταν εκεί για να κάνει ερωτήσεις και εκείνη κοιτάζει κάποιον τύπο για να δει αν άξιζε να μιλήσει με τον Μπραντλ. Καημένε. #F1 #Μονακό», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.
«Μερικες «διασημότητες» όταν βρίσκονται στο grid walk για την F1 θα έπρεπε να αποβάλλονται αν δεν θέλουν να κουβεντιάσουν», πρόσθεσε ένας άλλος.
«Η Κιμ Καρντάσιαν δεν είναι και τόσο καλή για να μιλήσει με τον Μάρτιν Μπραντλ. Τι πλήρης έλλειψη κλάσης», ισχυρίστηκε ένα τρίτος.
Ωστόσο υπήρξαν και αυτοί που υπερασπίστηκαν την απόφαση της Κιμ να μην δώσει συνέντευξη στον Μπραντλ. «Ποτέ δεν υπήρχε η προσδοκία ότι οι WAGS θα δίνουν συνεντεύξεις, όσο τολμηρός κι αν είναι ο Brundle ή όσο διάσημη κι αν είναι η Κιμ, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αναγκάζει τους αγαπημένους των οδηγών να βλέπουν την κάμερα. Ας το κρατήσουμε έτσι», έγραψε κάποιος στο Twitter.
«Ο Μπραντλ το έκανε επιτήδες επειδή μισεί τον Λούις Χάμιλτον. Ήξερε ότι η Κιμ δεν ήθελε να μιλήσει. Η ασφάλεια ήταν εκεί και το εμπόδιζε. Με άλλους το τηρεί, αλλά μαζί της έκανε ό,τι μπορούσε για να δημιουργήσει ένα δράμα; Αηδιαστικός, αηδιαστικός άνθρωπος», έγραψε ένα άλλος.
«Οι άνθρωποι πάντα βρίσκουν κάτι στους ανθρώπους για τους οποίους θέλουν να μάθουν. Το γνώριζε καν; Φαίνεται κυριολεκτικά ότι δεν το γνώριζε», έγραψε ένας τρίτος χρήστης.
Ο γνωστός για τις συνεντεύξεις του στο grid walk (σ.σ. πριν την έναρξη του αγώνα) δημοσιογράφος πλησίασε την Κιμ Καρντάσιαν και την αδελφή της Κλόε προκειμένου να πάρει κάποια δήλωση.
Όταν όμως ο Μπραντλ ρώτησε την 45χρονη τηλεπερσόνα «πώς τα πάει σήμερα», εκείνη τον αγνόησε και κοίταξε αλλού ενώ ο δημοσιογράφος ζήτησε από κάποιον να μην τον σπρώχνει. «Λοιπόν, δεν μιλάμε σήμερα», είπε ο απογοητευμένος Μπραντλ στους τηλεθεατές.
Martin: Kim, Martin Brundle, Sky F1. How, how are you today? [...] Are you enjoying F1?— Sir Lewis Updates (@LH44updates) June 7, 2026
Kim: 🤔⁉️❓️❔️🤨
😂😂😂😂 #MonacoGP pic.twitter.com/KZTqa63erM
Η στάση της Κιμ Καρντάσιαν προκάλεσε σχόλια στα social media. «Πόσο αγενής ήταν η Κιμ Καρντάσιαν; Ο Μπραντλ ήταν εκεί για να κάνει ερωτήσεις και εκείνη κοιτάζει κάποιον τύπο για να δει αν άξιζε να μιλήσει με τον Μπραντλ. Καημένε. #F1 #Μονακό», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.
«Μερικες «διασημότητες» όταν βρίσκονται στο grid walk για την F1 θα έπρεπε να αποβάλλονται αν δεν θέλουν να κουβεντιάσουν», πρόσθεσε ένας άλλος.
«Η Κιμ Καρντάσιαν δεν είναι και τόσο καλή για να μιλήσει με τον Μάρτιν Μπραντλ. Τι πλήρης έλλειψη κλάσης», ισχυρίστηκε ένα τρίτος.
Ωστόσο υπήρξαν και αυτοί που υπερασπίστηκαν την απόφαση της Κιμ να μην δώσει συνέντευξη στον Μπραντλ. «Ποτέ δεν υπήρχε η προσδοκία ότι οι WAGS θα δίνουν συνεντεύξεις, όσο τολμηρός κι αν είναι ο Brundle ή όσο διάσημη κι αν είναι η Κιμ, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αναγκάζει τους αγαπημένους των οδηγών να βλέπουν την κάμερα. Ας το κρατήσουμε έτσι», έγραψε κάποιος στο Twitter.
«Ο Μπραντλ το έκανε επιτήδες επειδή μισεί τον Λούις Χάμιλτον. Ήξερε ότι η Κιμ δεν ήθελε να μιλήσει. Η ασφάλεια ήταν εκεί και το εμπόδιζε. Με άλλους το τηρεί, αλλά μαζί της έκανε ό,τι μπορούσε για να δημιουργήσει ένα δράμα; Αηδιαστικός, αηδιαστικός άνθρωπος», έγραψε ένα άλλος.
«Οι άνθρωποι πάντα βρίσκουν κάτι στους ανθρώπους για τους οποίους θέλουν να μάθουν. Το γνώριζε καν; Φαίνεται κυριολεκτικά ότι δεν το γνώριζε», έγραψε ένας τρίτος χρήστης.
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