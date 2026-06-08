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Η Κλέλια Ανδριολάτου δηλώνει «παθιασμένη με τα καλοκαιρινά μαλλιά μου», δείτε βίντεο
GALA
Κλέλια Ανδριολάτου Instagram Μαλλιά

Η Κλέλια Ανδριολάτου δηλώνει «παθιασμένη με τα καλοκαιρινά μαλλιά μου», δείτε βίντεο

Η νεαρή ηθοποιός έβαλε στη λεζάντα ένα emoji με κόκκινο φιλί

Η Κλέλια Ανδριολάτου δηλώνει «παθιασμένη με τα καλοκαιρινά μαλλιά μου», δείτε βίντεο
13 ΣΧΟΛΙΑ
«Παθιασμένη» με την μεγάλη αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της δηλώνει η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η νεαρή ηθοποιός εδώ και λίγες ημέρες έχει αλλάξει τα μαλλιά της και τα έχει κάνει καστανά για τις για τις ανάγκες νέου ρόλου που θα αναλάβει.

Το απόγευμα της Κυριακής η Κλέλια Ανδριολάτου αρχικά ανήρτησε μια φωτογραφία της στο Instagram με ένα ολόσωμο μαγιό με ανοιχτό ντεκολτέ, βάζοντας ένα emoji με κόκκινο φιλί στη λεζάντα.

Η Κλέλια Ανδριολάτου δηλώνει «παθιασμένη με τα καλοκαιρινά μαλλιά μου», δείτε βίντεο


Λίγο αργότερα, δε, ανέβασε και ένα βίντεο με την ίδια εμφάνιση στο οποίο παίζει με τα μαλλία της και γράφει: «Η τωρινή ψυχική μου κατάσταση: Παθιασμένη με τα καλοκαιρινά μαλλιά μου και το νέο χρώμα τους»

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