Η Κλέλια Ανδριολάτου δηλώνει «παθιασμένη με τα καλοκαιρινά μαλλιά μου», δείτε βίντεο
Η Κλέλια Ανδριολάτου δηλώνει «παθιασμένη με τα καλοκαιρινά μαλλιά μου», δείτε βίντεο
Η νεαρή ηθοποιός έβαλε στη λεζάντα ένα emoji με κόκκινο φιλί
«Παθιασμένη» με την μεγάλη αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της δηλώνει η Κλέλια Ανδριολάτου.
Η νεαρή ηθοποιός εδώ και λίγες ημέρες έχει αλλάξει τα μαλλιά της και τα έχει κάνει καστανά για τις για τις ανάγκες νέου ρόλου που θα αναλάβει.
Το απόγευμα της Κυριακής η Κλέλια Ανδριολάτου αρχικά ανήρτησε μια φωτογραφία της στο Instagram με ένα ολόσωμο μαγιό με ανοιχτό ντεκολτέ, βάζοντας ένα emoji με κόκκινο φιλί στη λεζάντα.
Λίγο αργότερα, δε, ανέβασε και ένα βίντεο με την ίδια εμφάνιση στο οποίο παίζει με τα μαλλία της και γράφει: «Η τωρινή ψυχική μου κατάσταση: Παθιασμένη με τα καλοκαιρινά μαλλιά μου και το νέο χρώμα τους»
Η νεαρή ηθοποιός εδώ και λίγες ημέρες έχει αλλάξει τα μαλλιά της και τα έχει κάνει καστανά για τις για τις ανάγκες νέου ρόλου που θα αναλάβει.
Το απόγευμα της Κυριακής η Κλέλια Ανδριολάτου αρχικά ανήρτησε μια φωτογραφία της στο Instagram με ένα ολόσωμο μαγιό με ανοιχτό ντεκολτέ, βάζοντας ένα emoji με κόκκινο φιλί στη λεζάντα.
Λίγο αργότερα, δε, ανέβασε και ένα βίντεο με την ίδια εμφάνιση στο οποίο παίζει με τα μαλλία της και γράφει: «Η τωρινή ψυχική μου κατάσταση: Παθιασμένη με τα καλοκαιρινά μαλλιά μου και το νέο χρώμα τους»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα