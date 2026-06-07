Ο Κέβιν Χαρτ και ο Χένρι Καβίλ μεταμορφώνονται σε μπαμπάδες - μυστικούς πράκτορες στη νέα τους ταινία
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Κέβιν Χαρτ Χένρι Καβίλ Ταινία

Ο Κέβιν Χαρτ και ο Χένρι Καβίλ μεταμορφώνονται σε μπαμπάδες - μυστικούς πράκτορες στη νέα τους ταινία

Πρόκειται για μία κωμωδία δράσης με την υπογραφή των McG και Ράιαν Ρέινολντς

Ο Κέβιν Χαρτ και ο Χένρι Καβίλ μεταμορφώνονται σε μπαμπάδες - μυστικούς πράκτορες στη νέα τους ταινία
Τις δυνάμεις του με τον Κέβιν Χαρτ θα ενώσει ο Χένρι Καβίλ σε μια νέα, άτιτλη μέχρι στιγμής, κατασκοπευτική κωμωδία δράσης, την οποία θα σκηνοθετήσει ο McG για το Netflix, όπως επιβεβαίωσε το Deadline.

Βασισμένη σε μια σύντομη ιστορία του Σον Λιούις, η ταινία ακολουθεί «δύο αντίπαλους μυστικούς πράκτορες που συναντιούνται τυχαία σε ένα μάθημα ανώδυνου τοκετού και οι σύζυγοί τους γίνονται γρήγορα φίλες. Στη συνέχεια, οι διπλές ζωές τους συγκρούονται με απροσδόκητα ξεκαρδιστικούς και επικίνδυνους τρόπους, αναγκάζοντάς τους να γίνουν απρόθυμα εξομολογητές και συνεργάτες στον δρόμο προς την πατρότητα».



Το σενάριο υπογράφουν οι Άνταμ & Άαρον Νι και ο Τζόναθαν Τρόπερ. Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι Σον Λέβι, Νταν Λεβίν και Έμιλι Μόρις για λογαριασμό της 21 Laps, οι Ράιαν Ρέινολντς, Τζορτζ Ντιούι και Πάτρικ Γκούινγκ για την Maximum Effort, καθώς και οι Χαρτ, Λουκ Κέλι-Κλάιν και Μπράιαν Σμάιλι για την Hartbeat.

Η προσθήκη αυτή έρχεται να εμπλουτίσει το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα του Καβίλ.

Μετά τις εμφανίσεις του στα «Deadpool & Wolverine» και «The Ministry of Ungentlemanly Warfare», ο διάσημος ηθοποιός πρωταγωνιστεί αυτό το διάστημα πλάι στον Τζέικ Τζίλενχαλ στο θρίλερ δράσης «In the Grey» του Γκάι Ρίτσι.

Παράλληλα, αναμένεται η πρεμιέρα του «Enola Holmes 3» την 1η Ιουλίου στο Netflix, όπου μοιράζεται την οθόνη με τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν, ενώ ακολουθούν τα μεγάλα πρότζεκτ της Amazon MGM: το πολυαναμενόμενο reboot του «Highlander» σε σκηνοθεσία Τσαντ Σταχέλσκι και η μεταφορά του «Voltron» από τον Ρόουσον Μάρσαλ Θέρμπερ.

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Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

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