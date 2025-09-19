Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, παρέμειναν για 12 λεπτά - F-35 για αναχαίτιση σήκωσε το NΑΤΟ

Κάγια Κάλας: «Πολύ επικίνδυνη πρόκληση»

«Η Ρωσία έχει ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του. Αλλά η σημερινή εισβολή, στην οποία συμμετείχαν τρία μαχητικά αεροσκάφη που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου βίαιη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα.«Οι εντεινόμενες προσπάθειες της Ρωσίας να δοκιμάσει τα σύνορα και η αυξανόμενη επιθετικότητά της πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχεία εντατικοποίηση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε.Παράλληλα, η Εσθονία εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την, όπως είχε κάνει προ ημερών και η Πολωνία.Τον περασμένο Μάιο η Ρωσία έστειλε για μικρό χρονικό διάστημα ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της Εσθονίας πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια προσπάθειας να σταματήσει ένα πετρελαιοφόρο που είχε προορισμό τη Ρωσία, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε στο «σκιώδη στόλο» που αψηφά τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη, είναι μια «πολύ επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας«Αυτή σηματοδοτεί την τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε η Κάλας σε ανάρτηση στο X.«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», συνέχισε.Στο ίδιο μήκος κύματος η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,, σε ανάρτησή της γράφει ότι «θα απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση με αποφασιστικότητα ενώ επενδύουμε σε μια πιο ισχυρή ανατολική πτέρυγα». Προσθέτει ότι «όσο κλιμακώνονται οι προκλήσεις, τόσο θα κλιμακώνεται και η πίεσή μας».