Πανελλαδικές 2026: Αυλαία σήμερα για τα ΓΕΛ, πότε ανακοινώνονται βαθμολογίες και βάσεις

Σε ποια μαθήματα εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι - Σ τις 16 έως τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων





Οι υποψήφιοι εξετάζονται σήμερα στα τελευταία εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού: στην Ιστορία για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, στη Φυσική για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Υγείας και στην Οικονομία για τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής.







Υπενθυμίζεται, ότι από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων για όσους υποψηφίους απαιτείται να εξεταστούν σε αυτά για την εισαγωγή τους σε συγκεκριμένες σχολές.



Το επόμενο βήμα για τους υποψηφίους Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των βαθμολογιών και στη διαδικασία υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, που θα καθορίσει την εισαγωγή των υποψηφίων στα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας.







Συνεχίζονται οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ Ενώ οι μαθητές των ΓΕΛ ολοκληρώνουν σήμερα την προσπάθειά τους, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις συνεχίζονται για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Αύριο, Τρίτη 9 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.



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Εύβοια: Κανονικά οι Πανελλαδικές παρά τη σεισμική δραστηριότητα Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε έντονη σεισμική δραστηριότητα, προκαλώντας ζημιές σε κτήρια και ανησυχία στους κατοίκους.



Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας ορισμένων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, καθώς και του Γυμνασίου Προκοπίου, όπου εντοπίστηκαν ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφηκαν στη Δαφνούσα, όπου σημειώθηκαν καταρρεύσεις τοίχων κατοικιών, ενώ στο Προκόπι διαπιστώθηκαν νέες ρωγμές σε κτίρια που είχαν ήδη επιβαρυνθεί από προηγούμενη σεισμική δραστηριότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν μικρές κατολισθήσεις σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου.



Με τα μαθήματα προσανατολισμού ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, η διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) , σηματοδοτώντας το τέλος μιας απαιτητικής περιόδου για χιλιάδες μαθητές που διεκδικούν μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Οι υποψήφιοι εξετάζονται σήμερα στα τελευταία εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού: στηνγια τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, στηγια τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Υγείας και στηνγια τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής.Με την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας πέφτει η αυλαία των Πανελλαδικών για τα ΓΕΛ, ενώ η εξεταστική περίοδος συνεχίζεται για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.Υπενθυμίζεται, ότι από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων για όσους υποψηφίους απαιτείται να εξεταστούν σε αυτά για την εισαγωγή τους σε συγκεκριμένες σχολές.Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των βαθμολογιών και στη διαδικασία υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, που θα καθορίσει την εισαγωγή των υποψηφίων στα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας.Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα, οι βαθμολογίες εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα στα τέλη Ιουλίου.Ενώ οι μαθητές των ΓΕΛ ολοκληρώνουν σήμερα την προσπάθειά τους, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις συνεχίζονται για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.Αύριο, Τρίτη 9 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.Οι εξετάσεις ειδικότητας θα συνεχιστούν έως και τις 15 Ιουνίου.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε έντονη σεισμική δραστηριότητα, προκαλώντας ζημιές σε κτήρια και ανησυχία στους κατοίκους.Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας ορισμένων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, καθώς και του Γυμνασίου Προκοπίου, όπου εντοπίστηκαν ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις.Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφηκαν στη Δαφνούσα, όπου σημειώθηκαν καταρρεύσεις τοίχων κατοικιών, ενώ στο Προκόπι διαπιστώθηκαν νέες ρωγμές σε κτίρια που είχαν ήδη επιβαρυνθεί από προηγούμενη σεισμική δραστηριότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν μικρές κατολισθήσεις σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου.

Ωστόσο, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά στην περιοχή. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Παιδείας, έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα και κρίθηκαν ασφαλή για τη φιλοξενία των υποψηφίων.



Το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, ενώ έχουν εξεταστεί και εναλλακτικά επιχειρησιακά σχέδια σε περίπτωση που απαιτηθεί μεταφορά ή αναπροσαρμογή εξεταστικών κέντρων.

Ταυτόχρονα, στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ειδικών μονάδων της ΕΜΑΚ, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε ενδεχομένου και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.



Στην τελική ευθεία η σχολική χρονιά Παράλληλα με τις Πανελλαδικές, το εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται στην τελική φάση της φετινής σχολικής χρονιάς.

Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου, ενώ οι εξετάσεις στα γυμνάσια αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 15 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα κλείνουν και τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών διακοπών για τους μικρότερους μαθητές.