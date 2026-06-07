Μιχάλης Αεράκης για Βασίλη Μπισμπίκη: Έχει σχολιαστεί άδικα, είναι μια δυσεύρετη ψυχούλα
Μιχάλης Αεράκης για Βασίλη Μπισμπίκη: Έχει σχολιαστεί άδικα, είναι μια δυσεύρετη ψυχούλα
Είναι πολύ αγνός άνθρωπος, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Για τον Βασίλη Μπισμπίκη μίλησε ο Μιχάλης Αεράκης, επισημαίνοντας πως έχει σχολιαστεί άδικα και πως πρόκειται για μία δυσεύρετη ψυχή.
Οι δύο άντρες συνεργάστηκαν στον «Σασμό» και θα συνεργαστούν ξανά σε ένα νέο σίριαλ. Ο ηθοποιός μιλώντας την Κυριακή 7 Ιουνίου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ρωτήθηκε για τη σχέση τους με αφορμή το γεγονός αυτό και εξήγησε πως είναι καλοί φίλοι, υποστηρίζοντας πως ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι πολύ αγνός άνθρωπος, με δύσκολο παρελθόν.
Ο Μιχάλης Αεράκης είπε χαρακτηριστικά: «Με τον Βασίλη είμαστε φίλοι. Έχει σχολιαστεί άδικα για εμένα. Ο Βασίλης είναι μία δυσεύρετη ψυχούλα. Είναι πολύ αγνός άνθρωπος, αληθινός όσο δεν πάει. Μεγάλωσε δύσκολα και τη δυσκολία και το παρελθόν του δεν το έχει ξεχάσει».
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Ο Βασίλης Μπισμπίκης έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως στα media κατά καιρούς και έχει απαντήσει και ο ίδιος για την κριτική που έχει δεχτεί, σε συνέντευξή του στο ένθετο «Νησίδες». Ο ηθοποιός περιέγραψε τη σχέση ανάμεσα στην καλλιτεχνική δημιουργία και την κοινωνική κριτική, υπογραμμίζοντας: «Είναι ασύλληπτα παρεμβατικός ο τρόπος που παρουσιάζονται δημόσια όλα αυτά, πάνω μου έγινε ανθρωποφαγία. Από την άλλη, ως καλλιτέχνης ο καθένας μας φυσικά σκέφτεται το να αρέσει στο κοινό. Και αυτό είναι μια τεράστια παγίδα, γιατί παύεις έτσι να είσαι προσωπικός με την τέχνη σου. Όλα αυτά που ανέφερες ως φορείς λογοκρισίας μπορούν να σε κλείσουν στο σπίτι, να σου κλείσουν το μυαλό, να μην μπορείς να είσαι εσύ πραγματικά. Αν εγώ δηλαδή άκουγα όλα όσα λένε για μένα, αν προσπαθούσα να υπάρξω στην εικόνα που θέλουν για μένα, θα είχα χαθεί».
Οι δύο άντρες συνεργάστηκαν στον «Σασμό» και θα συνεργαστούν ξανά σε ένα νέο σίριαλ. Ο ηθοποιός μιλώντας την Κυριακή 7 Ιουνίου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ρωτήθηκε για τη σχέση τους με αφορμή το γεγονός αυτό και εξήγησε πως είναι καλοί φίλοι, υποστηρίζοντας πως ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι πολύ αγνός άνθρωπος, με δύσκολο παρελθόν.
Ο Μιχάλης Αεράκης είπε χαρακτηριστικά: «Με τον Βασίλη είμαστε φίλοι. Έχει σχολιαστεί άδικα για εμένα. Ο Βασίλης είναι μία δυσεύρετη ψυχούλα. Είναι πολύ αγνός άνθρωπος, αληθινός όσο δεν πάει. Μεγάλωσε δύσκολα και τη δυσκολία και το παρελθόν του δεν το έχει ξεχάσει».
Δείτε το βίντεο
Ο Βασίλης Μπισμπίκης έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως στα media κατά καιρούς και έχει απαντήσει και ο ίδιος για την κριτική που έχει δεχτεί, σε συνέντευξή του στο ένθετο «Νησίδες». Ο ηθοποιός περιέγραψε τη σχέση ανάμεσα στην καλλιτεχνική δημιουργία και την κοινωνική κριτική, υπογραμμίζοντας: «Είναι ασύλληπτα παρεμβατικός ο τρόπος που παρουσιάζονται δημόσια όλα αυτά, πάνω μου έγινε ανθρωποφαγία. Από την άλλη, ως καλλιτέχνης ο καθένας μας φυσικά σκέφτεται το να αρέσει στο κοινό. Και αυτό είναι μια τεράστια παγίδα, γιατί παύεις έτσι να είσαι προσωπικός με την τέχνη σου. Όλα αυτά που ανέφερες ως φορείς λογοκρισίας μπορούν να σε κλείσουν στο σπίτι, να σου κλείσουν το μυαλό, να μην μπορείς να είσαι εσύ πραγματικά. Αν εγώ δηλαδή άκουγα όλα όσα λένε για μένα, αν προσπαθούσα να υπάρξω στην εικόνα που θέλουν για μένα, θα είχα χαθεί».
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