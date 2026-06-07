Μιχάλης Αεράκης για Βασίλη Μπισμπίκη: Έχει σχολιαστεί άδικα, είναι μια δυσεύρετη ψυχούλα

Συγκινητικές στιγμές στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Καράτζη - Η διοίκηση τίμησε τον Αντώνη Καράτζη, για τη μακροχρόνια προσφορά και στήριξή του στην ομάδα και το κρητικό ποδόσφαιρο.