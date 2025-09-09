Η Τζέσικα Τσαστέιν αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο θρίλερ μυστηρίου «Heartland»
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδυθεί μια πρώην σταρ της κάντρι που ερευνά την εξαφάνιση της ανιψιάς της

Ιωάννα Μαρίνου
Με την πρεμιέρα του «The Savant» στο Apple TV+ να πλησιάζει, η Τζέσικα Τσαστέιν φαίνεται πως βρήκε ήδη το επόμενο πρότζεκτ στο οποίο θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σύμφωνα με το Deadline, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, ο υποψήφιος για χρυσό αγαλματίδιο Τζον Χοκς και η τραγουδίστρια της κάντρι Κάρτερ Φέιθ στο ντεμπούτο της στην υποκριτική, θα πρωταγωνιστήσουν στο θρίλερ μυστηρίου του Netflix, «Heartland», με τη Σάνα Φέστε να αναλαμβάνει τόσο το σενάριο όσο και την σκηνοθεσία.

Η ταινία ακολουθεί τη Μίστι Τζόουνς, «μια πρώην σταρ της κάντρι που ερευνά την εξαφάνιση της ανιψιάς της, η οποία ακολουθούσε τα βήματά της στον χώρο της μουσικής. Κατά την έρευνα η Μίστι θα αναγκαστεί να αναμετρηθεί με το παρελθόν της, αλλά και με τον σκοτεινό, αθέατο κόσμο του Νάσβιλ».

Την παραγωγή υπογράφουν ο Πίτερ Σέρνιν και η Τζένο Τόπινγκ για την Chernin Entertainment, ο Τζέισον Όουεν για λογαριασμό των Sandbox Studios και ο Ράνταλ Πόστερ.

Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας γεμάτος επιτυχίες για την 48χρονη σταρ, αφού πριν από λίγες ημέρες έλαβε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. Στις 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα του «The Savant» όπου υποδύεται μία μυστική πράκτορα που έχει στόχο να αποτρέψει εξτρεμιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν εκείνοι προχωρήσουν στην υλοποίηση των σχεδίων τους.

Φωτογραφία: Shutterstock

