Λιβανέζα τραγουδίστρια πήγε διακοπές στη Ρώμη και έκανε πανικό τραγουδώντας στον δρόμο, δείτε τα βίντεο που έγιναν viral

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@livelovebeirut Yesterday night, @AdrianaDiab turned Trastevere Plaza in Rome into a one-of-a-kind live concert. Hundreds gathered and cheered for her as she lit up the streets with her voice. Swipe for more. “It was an unexpected moment. I was strolling in Rome and suddenly I thought, what if I sang there?” says Adriana. Adriana has been singing since a very young age, and her lifelong dream is to become an artist. “There was a man singing in Trastevere, so I asked him in Italian if she could sing a song, and he said yes,” says @_carla_dahdah_, Adriana’s friend. If your brand would like to partner on this segment, or if you’d like to feature your story, feel free to reach out to us. Videos by @danielwaldorf @adriana.diab @_carla_dahdah_ ♬ original sound - Live Love Beirut

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη L'Orient-Le Jour (@lorientlejour_olj)

Πανικό προκάλεσε μίαστη Ρώμη όπου είχε πάει για διακοπές, όταν ξεκίνησε να τραγουδά στον δρόμο.Ο λόγος για τηνπου πριν από μερικές εβδομάδες βρέθηκε στην ιταλική πρωτεύουσα και ενώ έκανε βόλτα στην πλατεία της Τραστέβερε και ένας μουσικός έπαιζε κιθάρα, πήρε το μικρόφωνο και άρχισε να ερμηνεύει τους στίχους από το διάσημο τραγούδι «Sarà perché ti amo».Όλος ο κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος γύρω από τα δύο πρόσωπα άρχισε να πλησιάζει και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πλατεία έμοιαζε με συναυλιακό χώρο, καθώς άρχισαν να τραγουδούν με την καλλιτέχνιδα και να χοροποηδούν ασταμάτητα, απολαμβάνοντας τη στιγμή.Η Adriana Diab ανέβασε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok σημειώνοντας: «Όταν ξεκινάς κατά λάθος συναυλία στη Ρώμη», συμπληρώνοντας στη λεζάντα: «Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη. Αξέχαστη βραδιά στην Τραστέβερε. Ρώμη σε αγαπώ».Τα social media πλημμύρισαν από σχετικές αναρτήσεις, με τη στιγμή αυτή να σχολιάζεται και στα ξένα media.