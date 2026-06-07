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Λιβανέζα τραγουδίστρια πήγε διακοπές στη Ρώμη και έκανε πανικό τραγουδώντας στον δρόμο, δείτε τα βίντεο που έγιναν viral
Η Adriana Diab μεταμόρφωσε την πλατεία της Τραστέβερε σε συναυλιακό χώρο με τον κόσμο γύρω της να χορεύει ασταμάτητα
Ο λόγος για την Adriana Diab που πριν από μερικές εβδομάδες βρέθηκε στην ιταλική πρωτεύουσα και ενώ έκανε βόλτα στην πλατεία της Τραστέβερε και ένας μουσικός έπαιζε κιθάρα, πήρε το μικρόφωνο και άρχισε να ερμηνεύει τους στίχους από το διάσημο τραγούδι «Sarà perché ti amo».
Όλος ο κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος γύρω από τα δύο πρόσωπα άρχισε να πλησιάζει και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πλατεία έμοιαζε με συναυλιακό χώρο, καθώς άρχισαν να τραγουδούν με την καλλιτέχνιδα και να χοροποηδούν ασταμάτητα, απολαμβάνοντας τη στιγμή.
Η Adriana Diab ανέβασε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok σημειώνοντας: «Όταν ξεκινάς κατά λάθος συναυλία στη Ρώμη», συμπληρώνοντας στη λεζάντα: «Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη. Αξέχαστη βραδιά στην Τραστέβερε. Ρώμη σε αγαπώ».
Δείτε το βίντεο
@adrianadiab
Still can’t believe this happened, unforgettable night in Trastevere🥹 Ti amo Roma❤️♬ original sound - Adriana Diab
Τα social media πλημμύρισαν από σχετικές αναρτήσεις, με τη στιγμή αυτή να σχολιάζεται και στα ξένα media.
@sarah2le Roma😍#lebanon #roma ♬ original sound - sarah2le
@livelovebeirut
Yesterday night, @AdrianaDiab turned Trastevere Plaza in Rome into a one-of-a-kind live concert. Hundreds gathered and cheered for her as she lit up the streets with her voice. Swipe for more. “It was an unexpected moment. I was strolling in Rome and suddenly I thought, what if I sang there?” says Adriana. Adriana has been singing since a very young age, and her lifelong dream is to become an artist. “There was a man singing in Trastevere, so I asked him in Italian if she could sing a song, and he said yes,” says @_carla_dahdah_, Adriana’s friend. If your brand would like to partner on this segment, or if you’d like to feature your story, feel free to reach out to us. Videos by @danielwaldorf @adriana.diab @_carla_dahdah_♬ original sound - Live Love Beirut
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Μιλώντας στο The Beiruter η τραγουδίστρια δήλωσε για το περιστατικό: «Ανέβασα απλώς ένα story», εξηγώντας ότι κάποιος από το κοινό δημοσίευσε το βίντεο, το οποίο στη συνέχεια διαδόθηκε μαζικά. «Ξαφνικά όλοι μου έλεγαν ότι το βίντεο είναι παντού».
Η Adriana Diab έστειλε μάλιστα ένα μήνυμα σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο της μουσικής: «Μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας. Απλώς προχωρήστε», είπε, τονίζοντας ότι μερικές φορές μια αυθόρμητη στιγμή μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
Κατά την επιστροφή της από το ταξίδι της στη Ρώμη, την υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο με λουλούδια και όργανα, παίζοντας το τραγούδι που την έκανε viral, με την οικογένειά της να την αγκαλιάζει και την ίδια να χοροπηδά στον ρυθμό χαμογελώντας.
@adrianadiab
The Lebanese way😆♬ original sound - Adriana Diab
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