Δαχτυλίδι… ζωής ή θανάτου: Βρετανίδα κατέληξε στα επείγοντα μετά από πρόταση γάμου – Δείτε βίντεο

Η πρώτη δοκιμασία της Ιόνα Χάνταγουεϊ στον γάμο
της ήρθε νωρίς: Χρειάστηκε να νοσηλευτεί λίγες ώρες μετά τον αρραβώνα της καθώς ο σύντροφός της, της έκανε πρόταση με ένα δαχτυλίδι
που έκοψε την κυκλοφορία του αίματος στο δάχτυλό της.
Η 23χρονη Ιόνα δέχτηκε την πρόταση γάμου
μετά από οκτώ μήνες σχέσης με τον Τζέικομπ Μπουγλιαρέλο. Ο 20χρονος γονάτισε σε ένα ιταλικό εστιατόριο στην πόλη Κρου και έκανε την πρόταση, με την νεαρή να λέει «ναι».
Ωστόσο η βραδιά δεν πρόλαβε να τελειώσει όταν ο Μπουγλιαρέλο κλήθηκε να αποδείξει πως θα είναι μαζί της και στην υγεία αλλά και στην ασθένεια.
«Προσπάθησα να βάλω το δαχτυλίδι και ήξερα ότι ήταν λίγο μικρό, αλλά το έβαλα με το ζόρι, γιατί είναι συναρπαστικό, έτσι δεν είναι; Και ήθελα να φορέσω το δαχτυλίδι», είπε η Ιόνα στην Daily Mail
.
Το ζευγάρι επισκέφθηκε στη συνέχεια τους γονείς και των δύο για να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα και για να δείξει η 23χρονη τραπεζική υπάλληλος, το λαμπερό της δαχτυλίδι.
Ωστόσο
, καθώς έδειχνε το κόσμημα στην ενθουσιασμένη οικογένειά της, παρατήρησε ότι ο παράμεσος της είχε αρχίσει να πρήζεται και να πονάει έντονα.
«Πήγαμε στο σπίτι του (Τζέικομπ) και η μαμά του ήθελε να δει το δαχτυλίδι
από κοντά, οπότε προσπάθησα να το βγάλω, αλλά δεν έβγαινε. Ήμουν απογοητευμένη και είπα: “μπορείς να το βγάλεις γιατί δεν αντέχω άλλο;”».
Δεν κατάφεραν να βγάλουν το ασημένιο δαχτυλίδι
, οπότε η 23χρονη και ο 20χρονος πήγαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου
Κρου, Leighton. Εκεί, οι γιατροί δοκίμασαν μερικές δοκιμασμένες μεθόδους για να το βγάλουν, χωρίς αποτέλεσμα.
Καλύψανε το δάχτυλο της με υγρό πιάτων για να βγάλουν το δαχτυλίδι αλλά δεν τα κατάφεραν. Στη συνέχεια έδεσαν ένα κομμάτι σπάγκο και το τράβηξαν, χωρίς και πάλι να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.
Κινδύνεψε να χάσει το δάχτυλό της
Τελικά, οι γιατροί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή εκτός από το να το κόψουν… Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά έσωσε το δάχτυλό της. Σύμφωνα με την Daily Mail, oι γιατροί της είπαν ότι αν είχε περιμένει μέχρι το επόμενο πρωί, θα είχε χάσει εντελώς το δάχτυλό της, λόγω της πλήρους διακοπής της κυκλοφορίας του αίματος.
«Θα μπορούσα να έχω χάσει το δάχτυλό μου. Αυτή (ένα μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου) είπε ότι έκανα καλά που πήγα αμέσως, γιατί αν περίμενα μέχρι το επόμενο πρωί, το δάχτυλό μου πιθανότατα θα είχε νεκρωθεί. Δεν υπήρχε καθόλου κυκλοφορία στο δάχτυλό μου», δήλωσε η 23χρονη.
Το ζευγάρι ελπίζει πως το δαχτυλίδι μπορεί να επισκευαστεί. «Είμαι αρραβωνιασμένη, αλλά δεν αισθάνομαι αρραβωνιασμένη επειδή δεν φοράω το δαχτυλίδι μου. Όλοι θέλουν να το δουν και εγώ τους λέω: “Έχω μόνο μια φωτογραφία”», λέει η 23χρονη.
Χαρούμενη που δεν της έκανε πρόταση γάμου στην Τουρκία
«Νόμιζα ότι θα έκανε (πρόταση γάμου) τον Σεπτέμβριο, όταν θα πηγαίναμε στην Τουρκία. Αλλά αποφάσισε να το κάνει λίγο νωρίτερα λόγω θεμάτων υγείας ενός μέλους της οικογένειας. Αλλά χαίρομαι που δεν το έκανε στην Τουρκία - αλλιώς θα έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο στην Τουρκία», σημειώνει.