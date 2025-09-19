Δαχτυλίδι… ζωής ή θανάτου: Βρετανίδα κατέληξε στα επείγοντα μετά από πρόταση γάμου – Δείτε βίντεο

Κινδύνεψε να χάσει το δάχτυλό της



Χαρούμενη που δεν της έκανε πρόταση γάμου στην Τουρκία

Τελικά, οι γιατροί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή εκτός από το να το κόψουν… Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά έσωσε το δάχτυλό της. Σύμφωνα με την Daily Mail, oι γιατροί της είπαν ότι αν είχε περιμένει μέχρι το επόμενο πρωί, θα είχε χάσει εντελώς το δάχτυλό της, λόγω της πλήρους διακοπής της κυκλοφορίας του αίματος.«Θα μπορούσα να έχω χάσει το δάχτυλό μου. Αυτή (ένα μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου) είπε ότι έκανα καλά που πήγα αμέσως, γιατί αν περίμενα μέχρι το επόμενο πρωί, το δάχτυλό μου πιθανότατα θα είχε νεκρωθεί. Δεν υπήρχε καθόλου κυκλοφορία στο δάχτυλό μου», δήλωσε η 23χρονη.Το ζευγάρι ελπίζει πως το δαχτυλίδι μπορεί να επισκευαστεί. «Είμαι αρραβωνιασμένη, αλλά δεν αισθάνομαι αρραβωνιασμένη επειδή δεν φοράω το δαχτυλίδι μου. Όλοι θέλουν να το δουν και εγώ τους λέω: “Έχω μόνο μια φωτογραφία”», λέει η 23χρονη.«Νόμιζα ότι θα έκανε (πρόταση γάμου) τον Σεπτέμβριο, όταν θα πηγαίναμε στην Τουρκία. Αλλά αποφάσισε να το κάνει λίγο νωρίτερα λόγω θεμάτων υγείας ενός μέλους της οικογένειας. Αλλά χαίρομαι που δεν το έκανε στην Τουρκία - αλλιώς θα έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο στην Τουρκία», σημειώνει.