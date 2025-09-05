Η Τζέσικα Τσαστέιν έλαβε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας
Αυτή η τιμή ανήκει σε όλους σας, είπε απευθυνόμενη στην οικογένειά της
Με το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ τιμήθηκε η Τζέσικα Τσαστέιν, δηλώνοντας απευθυνόμενη στην οικογένειά της, πως η διάκριση αυτή ανήκε σε εκείνους.
Μαζί της στην τελετή εμφανίστηκαν η 7χρονη κόρη της, ο 5χρονος γιος της και ο σύζυγός της, Τζιαν Λούκα Πάσι ντε Πρεπόζουλο.
«Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τον Τζιαν Λούκα και τα παιδιά μου, τα πάντα μου. Αυτή η τιμή ανήκει σε όλους σας», είπε στην ομιλία της. «Μπροστά σε αυτό το αστέρι, νιώθω το βάρος και το μεγάλο δώρο όσων καταφέρνουμε να κάνουμε στο Χόλιγουντ. Για μένα αυτό το αστέρι δεν είναι ένα τέλος, είναι ένας δείκτης πορείας. Moυ λέει: "Συνέχισε"», συμπλήρωσε η σταρ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε: «Στους φίλους μου, τους δασκάλους μου και τους συνεργάτες μου, εσείς μετατρέψατε ένα ντροπαλό, αδέξιο κορίτσι που αγαπούσε το θέατρο, σε μια γυναίκα που πιστεύει ότι οι ιστορίες μπορούν να σώσουν ζωές. Νιώθω τιμή, ταπεινότητα και είμαι τόσο ενθουσιασμένη να δω τι θα δημιουργήσουμε μαζί στη συνέχεια».
Στο τέλος της ομιλίας της, η Τζέσικα Τσαστέιν απηύθυνε ακόμα ένα μήνυμα στα παιδιά της. «Σας ευχαριστώ για τον τρόπο που πορεύεστε στον κόσμο, με περιέργεια, χωρίς φόβο, γεμάτα "γιατί", τόσα πολλά "γιατί", που μου θυμίζουν καθημερινά να συνεχίζω να μαθαίνω και να αναρωτιέμαι», σημείωσε.
Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα μακρύ μπλε σκούρο φόρεμα. Εκτός από την οικογένειά της, έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση η Φράνσις Φίσερ, οι συμπρωταγωνίστριές της από τη βραβευμένη ταινία «The Help», Βαϊόλα Ντέιβις και Οκτάβια Σπένσερ, ενώ ο θρύλος του κινηματογράφου Αλ Πατσίνο μίλησε για εκείνη από το βήμα της εκδήλωσης.
Φωτογραφίες: AP-AFP
