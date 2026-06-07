Πωλείται σε δημοπρασία το φόρεμα της σταρ του Χόλιγουντ Αν Μάργκρετ που φόρεσε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο δείπνο του φετινού Met Gala

Η ηθοποιός και χορεύτρια το είχε φορέσει το 1977, όταν ήταν παρουσιάστρια της 49ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ





Το μαύρο σατέν και μεταξωτό φόρεμα, φορέθηκε αρχικά από τη βραβευμένη ηθοποιό και χορεύτρια όταν ήταν παρουσιάστρια της 49ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ το 1977.



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Το φόρεσε ξανά η βραβευμένη τραγουδίστρια Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατά τη διάρκεια του δείπνου της Άνα Γουίντουρ πριν από το Met Gala νωρίτερα φέτος, αλλά και στην πρόβα της με τη σταρ των Fleetwood Mac, Stevie Nicks, ενόψει της εκδήλωσης μόδας.



@parismatch #whattowatch ♬ because i liked a boy - jade 🎧 #SabrinaCarpenter leaving the #dinner hosted by #AnnaWintour ahead of the #METGala

Credits: XNY/Star Max/GC Images Κλείσιμο



Το φόρεμα αναμένεται να πωληθεί έως και 3.000 δολάρια σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα και βρίσκεται στην κορυφή συλλογής ρούχων και κοστουμιών που αρχικά ανήκαν στην σταρ. Η δημοπρασία διοργανώνεται από τον οίκο Julien's στην Καλιφόρνια στις 23 Ιουνίου.



Η Σουηδο-Αμερικανίδα ηθοποιός, γεννημένη ως Αν-Μάργκρετ Όλσον είναι γνωστή για την καριέρα της στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τη μουσική και έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1960 ως χορεύτρια προτού εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.



Η Αν-Μάργκρετ Όλσον, η οποία είναι 85 ετών, έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Viva Las Vegas (1964) – μαζί με τον Έλβις Πρίσλεϊ – καθώς και Bye Bye Birdie (1963), το Carnal Knowledge (1971) και Grumpy Old Men (1993).



Φόρεμα που ανήκει στη σταρ του Χόλιγουντ Αν Μάργκρετ, το οποίο σχεδιάστηκε από τον Μπομπ Μάκι και το οποίο έχει φορέσει επίσης η ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ , θα πωληθεί σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα.Το μαύρο σατέν και μεταξωτό φόρεμα, φορέθηκε αρχικά από τη βραβευμένη ηθοποιό και χορεύτρια όταν ήταν παρουσιάστρια της 49ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ το 1977.Το φόρεσε ξανά η βραβευμένη τραγουδίστρια Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατά τη διάρκεια του δείπνου της Άνα Γουίντουρ πριν από το Met Gala νωρίτερα φέτος, αλλά και στην πρόβα της με τη σταρ των Fleetwood Mac, Stevie Nicks, ενόψει της εκδήλωσης μόδας.Το φόρεμα αναμένεται να πωληθεί έως και 3.000 δολάρια σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα και βρίσκεται στην κορυφή συλλογής ρούχων και κοστουμιών που αρχικά ανήκαν στην σταρ. Η δημοπρασία διοργανώνεται από τον οίκο Julien's στην Καλιφόρνια στις 23 Ιουνίου.Η Σουηδο-Αμερικανίδα ηθοποιός, γεννημένη ως Αν-Μάργκρετ Όλσον είναι γνωστή για την καριέρα της στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τη μουσική και έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1960 ως χορεύτρια προτού εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.Η Αν-Μάργκρετ Όλσον, η οποία είναι 85 ετών, έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Viva Las Vegas (1964) – μαζί με τον Έλβις Πρίσλεϊ – καθώς και Bye Bye Birdie (1963), το Carnal Knowledge (1971) και Grumpy Old Men (1993).

Η λαμπερή συλλογή μόδας περιλαμβάνει επίσης ένα μεταξωτό φόρεμα από ζέρσεϊ με διάφανες πούλιες και ένα ροδακινί πλισέ φόρεμα, το οποίο φορούσε η ηθοποιός στην 52η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ το 1980.



Κορμάκι με μοτίβο την αμερικανική σημαία, που φορέθηκε για μουσική παράσταση κατά τη διάρκεια του κρατικού δείπνου του προέδρου των ΗΠΑ Τζέραλντ Φορντ προς τιμήν του Σάχη του Ιράν, εκτιμάται ότι θα πωληθεί 1.000 έως 2.000 δολάρια.



Η ίδια η σταρ έχει παραδώσει απευθείας μια σειρά από θησαυρούς για τη δημοπρασία του οίκου, κοστούμια φορεμένα στη σκηνή, σενάρια από κλασικές ταινίες με προσωπικά της σχόλια, καθώς και πολύχρωμες αφίσες ταινιών από πολλές από τις ταινίες της.



Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image