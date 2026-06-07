Πωλείται σε δημοπρασία το φόρεμα της σταρ του Χόλιγουντ Αν Μάργκρετ που φόρεσε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο δείπνο του φετινού Met Gala
GALA
Αν Μάργκρετ Σαμπρίνα Κάρπεντερ Δημοπρασία

Πωλείται σε δημοπρασία το φόρεμα της σταρ του Χόλιγουντ Αν Μάργκρετ που φόρεσε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο δείπνο του φετινού Met Gala

Η ηθοποιός και χορεύτρια το είχε φορέσει το 1977, όταν ήταν παρουσιάστρια της 49ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ

Πωλείται σε δημοπρασία το φόρεμα της σταρ του Χόλιγουντ Αν Μάργκρετ που φόρεσε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο δείπνο του φετινού Met Gala
1 ΣΧΟΛΙΟ
Φόρεμα που ανήκει στη σταρ του Χόλιγουντ Αν Μάργκρετ, το οποίο σχεδιάστηκε από τον Μπομπ Μάκι και το οποίο έχει φορέσει επίσης η ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ, θα πωληθεί σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα.

Το μαύρο σατέν και μεταξωτό φόρεμα, φορέθηκε αρχικά από τη βραβευμένη ηθοποιό και χορεύτρια όταν ήταν παρουσιάστρια της 49ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ το 1977.


Το φόρεσε ξανά η βραβευμένη τραγουδίστρια Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατά τη διάρκεια του δείπνου της Άνα Γουίντουρ πριν από το Met Gala νωρίτερα φέτος, αλλά και στην πρόβα της με τη σταρ των Fleetwood Mac, Stevie Nicks, ενόψει της εκδήλωσης μόδας.

@parismatch #SabrinaCarpenter leaving the #dinner hosted by #AnnaWintour ahead of the #METGala. #whattowatch ♬ because i liked a boy - jade 🎧

Πωλείται σε δημοπρασία το φόρεμα της σταρ του Χόλιγουντ Αν Μάργκρετ που φόρεσε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο δείπνο του φετινού Met Gala
Credits: XNY/Star Max/GC Images
Κλείσιμο


Το φόρεμα αναμένεται να πωληθεί έως και 3.000 δολάρια σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα και βρίσκεται στην κορυφή συλλογής ρούχων και κοστουμιών που αρχικά ανήκαν στην σταρ. Η δημοπρασία διοργανώνεται από τον οίκο Julien's στην Καλιφόρνια στις 23 Ιουνίου.

Η Σουηδο-Αμερικανίδα ηθοποιός, γεννημένη ως Αν-Μάργκρετ Όλσον είναι γνωστή για την καριέρα της στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τη μουσική και έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1960 ως χορεύτρια προτού εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.

Η Αν-Μάργκρετ Όλσον, η οποία είναι 85 ετών, έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Viva Las Vegas (1964) – μαζί με τον Έλβις Πρίσλεϊ – καθώς και Bye Bye Birdie (1963), το Carnal Knowledge (1971) και Grumpy Old Men (1993).

Η λαμπερή συλλογή μόδας περιλαμβάνει επίσης ένα μεταξωτό φόρεμα από ζέρσεϊ με διάφανες πούλιες και ένα ροδακινί πλισέ φόρεμα, το οποίο φορούσε η ηθοποιός στην 52η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ το 1980.

Κορμάκι με μοτίβο την αμερικανική σημαία, που φορέθηκε για μουσική παράσταση κατά τη διάρκεια του κρατικού δείπνου του προέδρου των ΗΠΑ Τζέραλντ Φορντ προς τιμήν του Σάχη του Ιράν, εκτιμάται ότι θα πωληθεί 1.000 έως 2.000 δολάρια.

Η ίδια η σταρ έχει παραδώσει απευθείας μια σειρά από θησαυρούς για τη δημοπρασία του οίκου, κοστούμια φορεμένα στη σκηνή, σενάρια από κλασικές ταινίες με προσωπικά της σχόλια, καθώς και πολύχρωμες αφίσες ταινιών από πολλές από τις ταινίες της.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης