Αναστασία στο protothema: Στα Μέγαρα είμαι η Νατάσα και εκεί μου λένε πάντα να κρατάω χαμηλά την μπάλα
Αναστασία στο protothema: Στα Μέγαρα είμαι η Νατάσα και εκεί μου λένε πάντα να κρατάω χαμηλά την μπάλα
Ή δημοφιλής τραγουδίστρια εξηγεί πως ο τόπος της και οι άνθρωποι της την κρατούν προσγειωμένη ενώ μιλά για την πίεση της επιτυχίας, τον φόβο της έπαρσης και την επιθυμία της να χτίσει μια καριέρα με διάρκεια
Για την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή μίλησε η δημοφιλής τραγουδίστρια Αναστασία στην εκπομπή Direct και τον Γιώργο Ευγενίδη, αποκαλύπτοντας πτυχές του χαρακτήρα της που, όπως είπε, δεν είναι ευρέως γνωστές στο κοινό.
Η 23χρονη τραγουδίστρια σημείωσε ότι οι περισσότεροι τη θεωρούν δυναμική προσωπικότητα, ωστόσο η ίδια δηλώνει ιδιαίτερα ευαίσθητη. «Δεν πιστεύουν ότι είμαι ευαίσθητη. Είμαι πειθαρχημένη όταν θέλω να πετύχω κάτι, αλλά θα κλάψω αν με πειράξει κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε, η δουλειά αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της. «Το πρώτο άλογο στη ζωή μου είναι η δουλειά. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να επηρεάσει τόσο την ψυχολογία μου», είπε, τονίζοντας πως από την πρώτη στιγμή της επιτυχίας της αντιμετώπισε απαιτήσεις και ευθύνες που συχνά ξεπερνούσαν την ηλικία της.
Αναφερόμενη στην καλλιτεχνική της πορεία, σημείωσε ότι δεν αισθάνεται ανταγωνιστικά απέναντι σε άλλους καλλιτέχνες, ωστόσο αναγνωρίζει ότι στον χώρο της μουσικής «πάντα υπάρχει κάποιος στη γωνία». Παρ' όλα αυτά, υποστήριξε ότι δεν την απασχολούν τα σχόλια ή η κριτική: «Δεν με αφορά τι λέει ο καθένας για μένα. Ξέρω μέχρι πού μπορώ να φτάσω και γνωρίζω τα όριά μου».
Η τραγουδίστρια εξήγησε επίσης ότι οι κινήσεις της δεν γίνονται τυχαία, αλλά αποτελούν προϊόν σχεδιασμού από την ίδια και την ομάδα της. Όπως είπε, δεν ακολουθεί πάντα τις τάσεις της αγοράς και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή των τραγουδιών που θα ερμηνεύσει. «Αν δεν μου αρέσει ένα τραγούδι, δεν θα περάσει στον κόσμο. Επίσης δεν θα τραγουδήσω κάτι που πιστεύω ότι θα με εκθέσει».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα Μέγαρα, όπου γεννήθηκε και ζει, τα οποία χαρακτήρισε «βάση της ζωής της». «Από εκεί ξεκινάω και εκεί γυρίζω. Θα μείνω στα Μέγαρα όλη μου τη ζωή πρώτα ο Θεός», ανέφερε, αποκαλύπτοντας ότι οι οκτώ παιδικές φίλες της αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους που παραμένει δεμένη με την πόλη.
«Στα Μέγαρα είμαι η Νατάσα. Όταν γυρίζω εκεί είμαι απλώς ένα παιδί. Οι άνθρωποί μου είναι εκεί και μου λένε πάντα να έχω χαμηλά τη μπάλα», είπε, εξηγώντας ότι το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον τη βοηθά να παραμένει προσγειωμένη.
Η Αναστασία αποκάλυψε ακόμη ότι δεν είχε ποτέ εναλλακτικό σχέδιο καριέρας, αν και σε μικρότερη ηλικία σκεφτόταν να γίνει παθολόγος ή ακόμη και πυροσβέστης, καθώς ήθελε να προσφέρει στον κόσμο. «Δεν είχα plan B. Ό,τι έβλεπα ότι βοηθά τους ανθρώπους, αυτό ήθελα να γίνω», είπε.
Αναφερόμενη στη δημοσιότητα και την επιτυχία, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως έχει επηρεαστεί από την αναγνωρισιμότητα: «Αν ήταν να την είχα ψωνίσει, θα το είχα πάθει στα 18 μου, όταν ξαφνικά βρέθηκα να συνεργάζομαι με μεγάλα ονόματα. Δεν θα συμβεί τώρα που έχω συνειδητοποιήσει τι γίνεται γύρω μου».
Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ακόμη ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Νότη Σφακιανάκη, ενώ επανέλαβε ότι προτεραιότητά της είναι το λαϊκό τραγούδι. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν κυνηγά τις πρωτιές στις μουσικές πλατφόρμες και στα charts: «Δεν με ενδιαφέρει να είμαι Νο1. Με ενδιαφέρει η διάρκεια του τραγουδιού και αν θα μείνει στον κόσμο. Δεν σκέφτομαι τι θα κάνω σε δέκα χρόνια, με ενδιαφέρει να είμαι εδώ σε δέκα χρόνια».
Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει τις εμφανίσεις της σε όλη την Ελλάδα με το «Σπάστε τα Tour», ενώ το φθινόπωρο θα ταξιδέψει ξανά στην Αυστραλία για συναυλίες. «Αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι βλέπουν τον πραγματικό μου εαυτό. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Από την αρχή δήλωσα ότι είμαι ένα λαϊκό παιδί της διπλανής πόρτας», κατέληξε.
Η 23χρονη τραγουδίστρια σημείωσε ότι οι περισσότεροι τη θεωρούν δυναμική προσωπικότητα, ωστόσο η ίδια δηλώνει ιδιαίτερα ευαίσθητη. «Δεν πιστεύουν ότι είμαι ευαίσθητη. Είμαι πειθαρχημένη όταν θέλω να πετύχω κάτι, αλλά θα κλάψω αν με πειράξει κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε, η δουλειά αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της. «Το πρώτο άλογο στη ζωή μου είναι η δουλειά. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να επηρεάσει τόσο την ψυχολογία μου», είπε, τονίζοντας πως από την πρώτη στιγμή της επιτυχίας της αντιμετώπισε απαιτήσεις και ευθύνες που συχνά ξεπερνούσαν την ηλικία της.
Αναφερόμενη στην καλλιτεχνική της πορεία, σημείωσε ότι δεν αισθάνεται ανταγωνιστικά απέναντι σε άλλους καλλιτέχνες, ωστόσο αναγνωρίζει ότι στον χώρο της μουσικής «πάντα υπάρχει κάποιος στη γωνία». Παρ' όλα αυτά, υποστήριξε ότι δεν την απασχολούν τα σχόλια ή η κριτική: «Δεν με αφορά τι λέει ο καθένας για μένα. Ξέρω μέχρι πού μπορώ να φτάσω και γνωρίζω τα όριά μου».
Η τραγουδίστρια εξήγησε επίσης ότι οι κινήσεις της δεν γίνονται τυχαία, αλλά αποτελούν προϊόν σχεδιασμού από την ίδια και την ομάδα της. Όπως είπε, δεν ακολουθεί πάντα τις τάσεις της αγοράς και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή των τραγουδιών που θα ερμηνεύσει. «Αν δεν μου αρέσει ένα τραγούδι, δεν θα περάσει στον κόσμο. Επίσης δεν θα τραγουδήσω κάτι που πιστεύω ότι θα με εκθέσει».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα Μέγαρα, όπου γεννήθηκε και ζει, τα οποία χαρακτήρισε «βάση της ζωής της». «Από εκεί ξεκινάω και εκεί γυρίζω. Θα μείνω στα Μέγαρα όλη μου τη ζωή πρώτα ο Θεός», ανέφερε, αποκαλύπτοντας ότι οι οκτώ παιδικές φίλες της αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους που παραμένει δεμένη με την πόλη.
«Στα Μέγαρα είμαι η Νατάσα. Όταν γυρίζω εκεί είμαι απλώς ένα παιδί. Οι άνθρωποί μου είναι εκεί και μου λένε πάντα να έχω χαμηλά τη μπάλα», είπε, εξηγώντας ότι το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον τη βοηθά να παραμένει προσγειωμένη.
Η Αναστασία αποκάλυψε ακόμη ότι δεν είχε ποτέ εναλλακτικό σχέδιο καριέρας, αν και σε μικρότερη ηλικία σκεφτόταν να γίνει παθολόγος ή ακόμη και πυροσβέστης, καθώς ήθελε να προσφέρει στον κόσμο. «Δεν είχα plan B. Ό,τι έβλεπα ότι βοηθά τους ανθρώπους, αυτό ήθελα να γίνω», είπε.
Αναφερόμενη στη δημοσιότητα και την επιτυχία, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως έχει επηρεαστεί από την αναγνωρισιμότητα: «Αν ήταν να την είχα ψωνίσει, θα το είχα πάθει στα 18 μου, όταν ξαφνικά βρέθηκα να συνεργάζομαι με μεγάλα ονόματα. Δεν θα συμβεί τώρα που έχω συνειδητοποιήσει τι γίνεται γύρω μου».
Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ακόμη ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Νότη Σφακιανάκη, ενώ επανέλαβε ότι προτεραιότητά της είναι το λαϊκό τραγούδι. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν κυνηγά τις πρωτιές στις μουσικές πλατφόρμες και στα charts: «Δεν με ενδιαφέρει να είμαι Νο1. Με ενδιαφέρει η διάρκεια του τραγουδιού και αν θα μείνει στον κόσμο. Δεν σκέφτομαι τι θα κάνω σε δέκα χρόνια, με ενδιαφέρει να είμαι εδώ σε δέκα χρόνια».
Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει τις εμφανίσεις της σε όλη την Ελλάδα με το «Σπάστε τα Tour», ενώ το φθινόπωρο θα ταξιδέψει ξανά στην Αυστραλία για συναυλίες. «Αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι βλέπουν τον πραγματικό μου εαυτό. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Από την αρχή δήλωσα ότι είμαι ένα λαϊκό παιδί της διπλανής πόρτας», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα