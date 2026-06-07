Αναστασία στο protothema: Στα Μέγαρα είμαι η Νατάσα και εκεί μου λένε πάντα να κρατάω χαμηλά την μπάλα

Ή δημοφιλής τραγουδίστρια εξηγεί πως ο τόπος της και οι άνθρωποι της την κρατούν προσγειωμένη ενώ μιλά για την πίεση της επιτυχίας, τον φόβο της έπαρσης και την επιθυμία της να χτίσει μια καριέρα με διάρκεια