Ο 17χρονος γιος των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί εντυπωσίασε σε αγώνα Muay Thai στο Λος Άντζελες, δείτε βίντεο
Ο 17χρονος γιος των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί εντυπωσίασε σε αγώνα Muay Thai στο Λος Άντζελες, δείτε βίντεο
Ο Νοξ μπήκε στο ρινγκ και θύμισε σκηνές από την ταινία «Fight Club» με πρωταγωνιστή τον πατέρα του
Σε αγώνα Muay Thai στο Λος Άντζελες συμμετείχε ο 17χρονος γιος του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί και εντυπωσίασε με τις δεξιότητές του.
Ο Νοξ Τζολί Πιτ, ο οποίος έχει βρει το πάθος του μακριά από την υποκριτική, επιλέγοντας τον κόσμο των πολεμικών τεχνών, διατήρησε την ψυχραιμία του στο ρινγκ, όπως φαίνεται σε βίντεο του TMZ και παρότι δέχτηκε χτυπήματα, κατάφερε να ανταποδώσει και να διατηρήσει τον έλεγχο.
Δείτε το βίντεο
Η εμφάνισή του θύμισε σε πολλούς τον ρόλο του πατέρα του στην ταινία «Fight Club», που κυκλοφόρησε πριν από περισσότερα από 25 χρόνια.
Ο Νοξ είναι το μικρότερο παιδί του πρώην ζευγαριού μαζί με τη δίδυμη αδελφή του Βίβιεν, η οποία έχει βρεθεί πολλές φορές στο πλευρό του σε αγώνες, στηρίζοντάς τον από την εξέδρα.
Ο Νοξ Τζολί Πιτ, ο οποίος έχει βρει το πάθος του μακριά από την υποκριτική, επιλέγοντας τον κόσμο των πολεμικών τεχνών, διατήρησε την ψυχραιμία του στο ρινγκ, όπως φαίνεται σε βίντεο του TMZ και παρότι δέχτηκε χτυπήματα, κατάφερε να ανταποδώσει και να διατηρήσει τον έλεγχο.
Δείτε το βίντεο
Knox Jolie-Pitt is giving us major déjà vu ... hopping into the ring for a Muay Thai fight that echoes his dad Brad Pitt’s iconic movie "Fight Club" from over 25 years ago!— TMZ (@TMZ) June 6, 2026
📸 BACKGRID pic.twitter.com/bQaOlLcVWZ
Η εμφάνισή του θύμισε σε πολλούς τον ρόλο του πατέρα του στην ταινία «Fight Club», που κυκλοφόρησε πριν από περισσότερα από 25 χρόνια.
Ο Νοξ είναι το μικρότερο παιδί του πρώην ζευγαριού μαζί με τη δίδυμη αδελφή του Βίβιεν, η οποία έχει βρεθεί πολλές φορές στο πλευρό του σε αγώνες, στηρίζοντάς τον από την εξέδρα.
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