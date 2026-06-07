Η 14χρονη κόρη του Έρικ Ντέιν αποφοίτησε από το γυμνάσιο: Αντεξες μια απίστευτα δύσκολη χρονιά, έγραψε η μητέρα της
Η 14χρονη κόρη του Έρικ Ντέιν αποφοίτησε από το γυμνάσιο: Αντεξες μια απίστευτα δύσκολη χρονιά, έγραψε η μητέρα της
Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ εξέφρασε δημόσια την υπερηφάνεια για το παιδί που απέκτησε με τον ηθοποιό ο οποίος έφυγε από τη ζωή, χάνοντας τη μάχη με τη νόσο ALS τον Φεβρουάριο
Από το γυμνάσιο αποφοίτησε η 14χρονη κόρη του Έρικ Ντέιν, λίγους μήνες μετά τον θάνατό του από τη νόσο ALS, με την πρώην σύζυγο του ηθοποιού, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, να δηλώνει πως άντεξε μία απίστευτα δύσκολη χρονιά.
Η ίδια έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία από την τελετή αποφοίτησης για να συγχαρεί την κόρη της και να εκφράσει δημόσια την αγάπη και την υπερηφάνεια της για εκείνη.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Συγχαρητήρια Τζόρτζια. Αποφοίτησες από το γυμνάσιο και άντεξες μια απίστευτα δύσκολη χρονιά. Είμαι τόσο υπερήφανη για σένα. Η επιμονή, σκληρότητα και χάρη ήταν σε πλήρη έκθεση. Καλώς ήρθες στο λύκειο. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είσαι έτοιμη. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για σένα. Δεν είναι στη φωτογραφία το τρόπαιο MVP σου για beach volleyball. Μπράβο, συγχαρητήρια και σ'αγαπώ πολύ».
Δείτε την ανάρτηση
Ο Έρικ Ντέιν, γνωστός από τη σειρά Grey's Anatomy, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου είχε αποκαλύψει δημόσια τη διάγνωσή του με ALS, τον Απρίλιο του 2025.
Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2004 και, παρά τον χωρισμό τους το 2017, διατηρούσαν στενή σχέση μέχρι το τέλος, έχοντας αποκτήσει δύο κόρες, τη Τζόρτζια και τη 16χρονη Μπίλι.
Η ίδια έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία από την τελετή αποφοίτησης για να συγχαρεί την κόρη της και να εκφράσει δημόσια την αγάπη και την υπερηφάνεια της για εκείνη.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Συγχαρητήρια Τζόρτζια. Αποφοίτησες από το γυμνάσιο και άντεξες μια απίστευτα δύσκολη χρονιά. Είμαι τόσο υπερήφανη για σένα. Η επιμονή, σκληρότητα και χάρη ήταν σε πλήρη έκθεση. Καλώς ήρθες στο λύκειο. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είσαι έτοιμη. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για σένα. Δεν είναι στη φωτογραφία το τρόπαιο MVP σου για beach volleyball. Μπράβο, συγχαρητήρια και σ'αγαπώ πολύ».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Έρικ Ντέιν, γνωστός από τη σειρά Grey's Anatomy, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου είχε αποκαλύψει δημόσια τη διάγνωσή του με ALS, τον Απρίλιο του 2025.
Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2004 και, παρά τον χωρισμό τους το 2017, διατηρούσαν στενή σχέση μέχρι το τέλος, έχοντας αποκτήσει δύο κόρες, τη Τζόρτζια και τη 16χρονη Μπίλι.
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