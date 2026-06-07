Η 14χρονη κόρη του Έρικ Ντέιν αποφοίτησε από το γυμνάσιο: Αντεξες μια απίστευτα δύσκολη χρονιά, έγραψε η μητέρα της

Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ εξέφρασε δημόσια την υπερηφάνεια για το παιδί που απέκτησε με τον ηθοποιό ο οποίος έφυγε από τη ζωή, χάνοντας τη μάχη με τη νόσο ALS τον Φεβρουάριο