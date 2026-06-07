Η Μαντόνα ξέσπασε για τα κινητά στις συναυλίες: Κατεβάστε τα γαμ*** και συνδεθείτε
Η Μαντόνα ξέσπασε για τα κινητά στις συναυλίες: Κατεβάστε τα γαμ*** και συνδεθείτε
Η τραγουδίστρια υποστήριξε πως η τεχνολογία έχει αλλάξει την εμπειρία των live και τόνισε ότι η ανάγκη καταγραφής των πάντων έχει αλλάξει πλήρως τον τρόπο που ο κόσμος βιώνει κάθε στιγμή
Σε ένα ξέσπασμα προχώρησε η Μαντόνα για τα κινητά στις συναυλίες, καλώντας το κοινό να αφήσει στην άκρη τα κινητά και να ζήσει τη στιγμή, καθώς υποστηρίζει πως η τεχνολογία έχει αλλάξει την εμπειρία των live.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Beacon Theatre, στο Μανχάταν, για την πρεμιέρα του «Confessions II – The Film», όπου ακολούθησε συζήτηση με το κοινό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Μαντόνα στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση των θεατών με τα κινητά τηλέφωνα, σημειώνοντας πως πλέον υπάρχει μια διαρκής ανάγκη καταγραφής των πάντων και θεωρεί πως αυτό έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που βιώνουν τις στιγμές: «Ήρθα σε αυτή τη γη για να δρω, όχι για να παρακολουθώ», είπε.
Ως παράδειγμα ανέφερε την εμπειρία της στο Coachella, όπου εμφανίστηκε μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Παρότι απόλαυσε τη συμμετοχή της, περιέγραψε ως σοκαριστικό το θέαμα ενός κοινού που αντί για πρόσωπα της ανταπέδιδε οθόνες. Η ίδια χαρακτήρισε τον χορό μια «βαθιά, φυλετική εμπειρία» που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους και με το σύμπαν, επισημαίνοντας ότι αυτή η σύνδεση αλλοιώνεται όταν οι θεατές εστιάζουν στην καταγραφή αντί στη συμμετοχή. Κλείνοντας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα: «Κατεβάστε τα γαμ*** κινητά και συνδεθείτε».
Το «Confessions II – The Film» θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουνίου μέσω YouTube, ενώ το νέο της άλμπουμ «Confessions II» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η τραγουδίστρια βρέθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Beacon Theatre, στο Μανχάταν, για την πρεμιέρα του «Confessions II – The Film», όπου ακολούθησε συζήτηση με το κοινό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Μαντόνα στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση των θεατών με τα κινητά τηλέφωνα, σημειώνοντας πως πλέον υπάρχει μια διαρκής ανάγκη καταγραφής των πάντων και θεωρεί πως αυτό έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που βιώνουν τις στιγμές: «Ήρθα σε αυτή τη γη για να δρω, όχι για να παρακολουθώ», είπε.
Ως παράδειγμα ανέφερε την εμπειρία της στο Coachella, όπου εμφανίστηκε μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Παρότι απόλαυσε τη συμμετοχή της, περιέγραψε ως σοκαριστικό το θέαμα ενός κοινού που αντί για πρόσωπα της ανταπέδιδε οθόνες. Η ίδια χαρακτήρισε τον χορό μια «βαθιά, φυλετική εμπειρία» που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους και με το σύμπαν, επισημαίνοντας ότι αυτή η σύνδεση αλλοιώνεται όταν οι θεατές εστιάζουν στην καταγραφή αντί στη συμμετοχή. Κλείνοντας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα: «Κατεβάστε τα γαμ*** κινητά και συνδεθείτε».
Madonna On Technology Ruining the Concert Experience: 'Put Your F--king Phones Down and Connect' https://t.co/xzrGvOYyfX— Variety (@Variety) June 6, 2026
Το «Confessions II – The Film» θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουνίου μέσω YouTube, ενώ το νέο της άλμπουμ «Confessions II» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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