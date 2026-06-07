Η Μαντόνα ξέσπασε για τα κινητά στις συναυλίες: Κατεβάστε τα γαμ*** και συνδεθείτε
GALA
Μαντόνα Συναυλίες Κινητά

Η Μαντόνα ξέσπασε για τα κινητά στις συναυλίες: Κατεβάστε τα γαμ*** και συνδεθείτε

Η τραγουδίστρια υποστήριξε πως η τεχνολογία έχει αλλάξει την εμπειρία των live  και τόνισε ότι η ανάγκη καταγραφής των πάντων έχει αλλάξει πλήρως τον τρόπο που ο κόσμος βιώνει κάθε στιγμή

Η Μαντόνα ξέσπασε για τα κινητά στις συναυλίες: Κατεβάστε τα γαμ*** και συνδεθείτε
Ιωάννα Μαρίνου
Σε ένα ξέσπασμα προχώρησε η Μαντόνα για τα κινητά στις συναυλίες, καλώντας το κοινό να αφήσει στην άκρη τα κινητά και να ζήσει τη στιγμή, καθώς υποστηρίζει πως η τεχνολογία έχει αλλάξει την εμπειρία των live.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Beacon Theatre, στο Μανχάταν, για την πρεμιέρα του «Confessions II – The Film», όπου ακολούθησε συζήτηση με το κοινό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Μαντόνα στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση των θεατών με τα κινητά τηλέφωνα, σημειώνοντας πως πλέον υπάρχει μια διαρκής ανάγκη καταγραφής των πάντων και θεωρεί πως αυτό έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που βιώνουν τις στιγμές: «Ήρθα σε αυτή τη γη για να δρω, όχι για να παρακολουθώ», είπε.

Ως παράδειγμα ανέφερε την εμπειρία της στο Coachella, όπου εμφανίστηκε μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Παρότι απόλαυσε τη συμμετοχή της, περιέγραψε ως σοκαριστικό το θέαμα ενός κοινού που αντί για πρόσωπα της ανταπέδιδε οθόνες. Η ίδια χαρακτήρισε τον χορό μια «βαθιά, φυλετική εμπειρία» που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους και με το σύμπαν, επισημαίνοντας ότι αυτή η σύνδεση αλλοιώνεται όταν οι θεατές εστιάζουν στην καταγραφή αντί στη συμμετοχή. Κλείνοντας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα: «Κατεβάστε τα γαμ*** κινητά και συνδεθείτε».



Το «Confessions II – The Film» θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουνίου μέσω YouTube, ενώ το νέο της άλμπουμ «Confessions II» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης