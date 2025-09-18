Η Jessie J ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ
Πριν από λίγο καιρό, η τραγουδίστρια ανέβαλε την περιοδεία της για να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού
Την ευχάριστη είδηση για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ ανακοίνωσε η Jessie J, λίγο καιρό αφότου χρειάστηκε να αναβάλλει την περιοδεία της για να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού.
Η τραγουδίστρια αναμένεται να κυκλοφορήσει το έκτο της άλμπουμ, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τίτλο «Don't Tease Me with a Good Time». Στη λίστα των τραγουδιών θα βρίσκονται τα κομμάτια «No Secret», «Believe in Magic», «And the Award Goes To» και «Living My Best Life».
Σημειώνεται, ότι αυτό θα είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορεί η Jessie J μετά από επτά χρόνια. Η είδηση έρχεται λίγο μετά την αναβολή της περιοδείας της στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, καθώς και την ακύρωση των εμφανίσεών της στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της διάγνωσης της τραγουδίστριας με καρκίνο του μαστού και της ανάγκης να υποβληθεί σε μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση.
Στα τέλη Αυγούστου, η Jessie J είχε δηλώσει σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram: «Δυστυχώς, πρέπει να κάνω μια δεύτερη επέμβαση — δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του έτους. Λυπάμαι πολύ, νιώθω απογοητευμένη και λυπημένη, αλλά πρέπει να γίνω καλά, πρέπει να θεραπευτώ».
