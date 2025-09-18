Η Jessie J ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ

την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου,

«No Secret», «Believe in Magic», «And the Award Goes To» και «Living My Best Life».





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jessie J (@jessiej)

Την ευχάριστη είδηση για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ ανακοίνωσε ηΗ τραγουδίστρια αναμένεται να κυκλοφορήσει το έκτο της άλμπουμ,με τίτλο «Don't Tease Me with a Good Time». Στη λίστα των τραγουδιών θα βρίσκονται τα κομμάτια