Μήνυση σε βάρος του Άρη Μουγκοπέτρου από τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα



Τι αναφέρεται στην μήνυση σε βάρος του μουσικού

«Ξεπέρασε κάθε όριο»

Ενώπιον της Δικαιοσύνης αναμένεται να βρεθεί ομετά τηπου κατέθεσε σε βάρος του, ο πρώηντου που του είχε δώσει τηνη οποία εξερράγη στο χέρι του και είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του, στο πανηγύρι στα, στις 21 Απριλίου του 2025.Τη δικαστική εξέλιξη «πυροδότησε» μίαπου ανάρτησε οστους προσωπικούς του λογαριασμούς στο Instagram και στο Facebook, στην οποία απεικονιζόταν ο πρώην φίλος του να διασκεδάζει παρέα με άλλους άνδρες σε, γράφοντας κάτω από τη φωτογραφία ένα μακροσκελές κείμενο και σχολιάζοντας με υβριστικούς χαρακτηρισμούς.«Την 30η του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ο εγκαλούμενος- μηνυόμενος (Άρης Μουγκοπέτρος), ανήρτησε τόσο στην σελίδα του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “Facebook”, όσο και στον αντίστοιχο λογαριασμό του στο “Instagram”, δημοσίευση, η οποία είχε επί λέξει ως εξής:Ο “Κύριος” που ήταν “Φίλος” μου αδελφικός και μου έδωσε τη κροτίδα στα χέρια έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δίπλα του θα ρωτήσω πώς αισθανόταν που καθόταν με αυτόν που πήγε να με σκοτώσει; Γιατί για τον ίδιο δεν έχω να προσθέσω κάτι γιατί δεν πέφτω από ταΗ ανάρτηση συνοδευόταν, μάλιστα, από φωτογραφία, την οποία είχε αναρτήσει παρανόμως και βεβαίως χωρίς τη συναίνεσή μου και την οποία προηγουμένως είχε επεξεργαστεί - έχοντας τοποθετήσει δείκτη που να δείχνει εμένα και γράφοντας:“Συγχαρητήρια αστυνομία! Συγχαρητήρια κοινωνία! Συγχαρητήρια φίλοι μου! Συγχαρητήρια ελληνική δικαιοσύνη Ιδού οι μ…. Ιδού ο μ…!, ενώ στη συνέχεια σε σχόλιο, το οποίο ανήρτησε ανέγραψε επί λέξει: “Σήμερα έχει πανηγύρι και στο Γεράκι Λακωνίας ρε να πάτε και εκεί σιχάματα” έχοντας αναρτήσει την ίδια φωτογραφία στην οποία εμφαινόμουν εγώ καθήμενος και λοιπά άτομα της παρέας μου χωρίς να έχει προς τούτο δικαίωμα».Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στη μήνυση που κατέθεσε ο πρώην φίλος τουστον εισαγγελία Πρωτοδικών Τριπόλεως για τα αδικήματα της, τηςκαι γιαΑπό την πλευρά του, ο πρώηντου Άρη Μουγκοπέτρου θεώρησε πως με τη συγκεκριμένη δημοσίευση ο βιρτουόζος του κλαρίνου«Με τον μηνυόμενο γνωριζόμαστε από πολλών ετών, συνδεόμενοι με στενή φιλική σχέση. Τα ξημερώματα στις 21-4-2025, σεστα, στο οποίο ευρισκόμουν εγώ και ο μηνυόμενος, άναψε κροτίδα πάνω στην εξέδρα, στην οποία βρισκόταν και έπαιζε κλαρίνο, κρατώντας αυτήν και η οποία εξερράγη στο χέρι του και είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του με τον ακρωτηριασμό δύο δακτύλων της χειρός του, γεγονός το οποίο λόγω της στενής φιλικής και σε καθημερινή βάση, σχέσης μας, με συγκλόνισε», αναφέρει μεταξύ άλλων.Και συνεχίζει: «Από τότε και έπειτα, ωστόσο,, επιδιδόμενος σε πλήθος αναφορών για εμένα, τόσο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σε βίντεο, τα οποία συνεχώς και ατέρμονα αναρτά, όσο και σε τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες φιλοξενείται, σε μια αγωνιώδη και συνεχή προσπάθεια, την οποία κάνει προκειμένου να μου επιρρίψει ευθύνες για το συγκεκριμένο περιστατικό, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει πολύ καλά, ότι καμία ευθύνη δεν έχω για τον τραυματισμό του και ο ίδιος μόνος του προέβη στο άναμμα της συγκεκριμένης κροτίδας».Ο πρώην φίλος τουπροσθέτει τα εξής: «Με την τελευταία ωστόσο ανάρτησή του, ξεπέρασε κάθε όριο ανεκτής πλέον συμπεριφοράς, φθάνοντας στο σημείο να με εξυβρίζει και να με συκοφαντεί δημοσίως, δείχνοντάς με προκλητικά τόσο εμένα όσο και τα λοιπά μέλη της παρέας μου, αναγράφοντας συκοφαντικά γιατο πρόσωπό μου ότι δήθεν πήγα να τον σκοτώσω, εξυβρίζοντάς με και αναρτώντας φωτογραφία μου, χωρίς να έχει απολύτως κανένα δικαίωμα για αυτό. Από το μένος του δεν “γλίτωσαν” και οι υπόλοιποι της παρέας μου, οι οποίοι έγιναν αντικείμενο συκοφαντικών και εξυβριστικών αναφορών μαζί με εμένα, αποκαλώντας μας όλους “σιχάματα”, βάλλοντας βέβαια ταυτόχρονα και κατά της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής αστυνομίας και της ελληνικής δικαιοσύνης, με ευφάνταστες αναφορές».Είχε προηγηθεί μίακατά του Άρη Μουγκοπέτρου, με την οποία ο πρώην φίλος του, τουκαι να ανακαλέσει τους χαρακτηρισμούς που απηύθυνε στο πρόσωπό του με αντίστοιχο δημοσίευμα.Από την πλευρά του ο Άρης Μουγκοπέτρος κατέβασε τη σχετική φωτογραφία από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,«Ο εντολέας μου από την πρώτη κιόλας στιγμή ήταν συγκλονισμένος με το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του κ. Μουγκοπέτρου για το οποίο καμία ευθύνη δεν φέρει ωστόσο δεν πρόκειται να ανεχθεί πλέον καμία εξυβριστική και συκοφαντική συμπεριφορά που σκοπό έχει την σπίλωση της προσωπικότητας του με ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς για αυτόν», δηλώνει στο protothema.gr ο δικηγόρος του φίλου του Άρη Μουγκοπέτρου