Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της για να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού
Η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή της με καρκίνο του μαστού στις αρχές Ιουνίου
Την αναβολή της προγραμματισμένης της περιοδείας ανακοίνωσε η Jessie J, καθώς θα υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση στο πλαίσιο της θεραπείας της για τον καρκίνο του μαστού.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Πέμπτη 28 Αυγούστου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και ανέφερε: «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση, όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά πρέπει να γίνει πριν από το τέλος του έτους. Και δυστυχώς αυτό συμπίπτει με την περιοδεία που είχα προγραμματίσει».
Η περιοδεία της σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, που ήταν προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο, θα μεταφερθεί για τον Απρίλιο του 2026. Αντίθετα, οι συναυλίες της στις ΗΠΑ, που θα πραγματοποιούσε τον Νοέμβριο, ακυρώθηκαν.«Λυπάμαι που συμβαίνει αυτό. Νιώθω απογοητευμένη και λυπημένη. Πρέπει να γίνω καλύτερα και πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση που πρέπει να πάρω», συνέχισε.
Έξι εβδομάδες μετά την επέμβαση για καρκίνο του μαστού, η Jessie J μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με λοίμωξη και υγρό στους πνεύμονες. Η 37χρονη τραγουδίστρια, που τον Ιούνιο είχε ανακοινώσει πως διαγνώστηκε σε πρώιμο στάδιο καρκίνου και στη συνέχεια ενημέρωσε ότι «ο καρκίνος είχε απομακρυνθεί πλήρως», αποκάλυψε μέσω Instagram ότι νοσηλεύτηκε εκτάκτως το Σάββατο 2 Αυγούστου.
Όπως εξήγησε, παρουσίασε συμπτώματα που παρέπεμπαν σε θρόμβο στους πνεύμονες. «Δεν είναι θρόμβος, δόξα τον Θεό. Έγιναν πολλοί έλεγχοι που έδειξαν λοίμωξη (που ακόμη διερευνούν) και λίγο υγρό στους πνεύμονες. Δυσκολεύομαι να αναπνεύσω κανονικά, αλλά πήρα εξιτήριο χθες το βράδυ και η διερεύνηση θα συνεχιστεί εξωνοσοκομειακά».
Σε παλαιότερο βίντεο είχε μιλήσει για τη διάγνωσή της, λέγοντας: «Πριν κυκλοφορήσει το “No Secrets”, διαγνώστηκα σε πρώιμο στάδιο με καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος είναι χάλια σε κάθε του μορφή, αλλά εγώ κρατιέμαι από αυτή τη λέξη: πρώιμο». Με χιούμορ είχε πρόσθεσε: «Θα κρατήσω τις θηλές μου, που είναι καλό. Είναι ένας αρκετά δραματικός τρόπος να κάνεις αυξητική στήθους».
Η διάγνωση με καρκίνο του μαστού και η νοσηλεία μετά το χειρουργείο
