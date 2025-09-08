Jessie J: Νιώθω σαν να είμαι στη μέση μιας καταιγίδας, δήλωσε λίγο πριν τη δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού
Μετά τη μαστεκτομή που έκανε τον περασμένο Ιούνιο, η 37χρονη τραγουδίστρια ετοιμάζεται να μπει για μια ακόμη φορά στο χειρουργείο
Τα συναισθήματά της περιέγραψε η Jessie J, λίγο πριν προχωρήσει στη δεύτερη χειρουργική επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού. Όπως δήλωσε η 37χρονη τραγουδίστρια, νιώθει «σαν να βρίσκεται στη μέση μιας καταιγίδας», ενώ ετοιμάζεται να μπει για μια ακόμα φορά στο χειρουργείο.
«Νιώθω καλά! Νιώθω ότι είμαι προφανώς ακόμα… Νιώθω σαν να είμαι στη μέση μιας καταιγίδας, αλλά φροντίζω να έχω την ομπρέλα μου ανοιχτή», είπε χαρακτηριστικά στο Capital XTRA.
Αναφερόμενη στη μαστεκτομή που πραγματοποίησε τον περασμένο Ιούνιο, η Jessie J εξήγησε: «Είναι τόσο περίεργο. Τόσο περίεργο. Δεν το νιώθω το εμφύτευμα» και πρόσθεσε «Λοιπόν, ο καθένας είναι διαφορετικός. Οπότε, ο καθένας θεραπεύεται διαφορετικά. Έχω άλλη μια επέμβαση σε μερικές εβδομάδες. Αλλά είμαι καλά».
Πριν από μερικές μέρες, η Jessie J επέστρεψε στη σκηνή για πρώτη φορά μετά τη μαστεκτομή, στο φεστιβάλ BBC Radio 2 In The Park στο Έσεξ. Εμφανώς συγκινημένη, η διάσημη τραγουδίστρια είπε στο κοινό: «Κάποιοι από εσάς μπορεί να ξέρετε, κάποιοι μπορεί όχι, αλλά έκανα χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του μαστού πριν από 11 εβδομάδες ακριβώς σαν σήμερα. Είμαι ακόμα στη φάση ανάρρωσης, οι γιατροί μου λένε "χαλάρωσε κορίτσι"».
Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της, λέγοντας: «Είμαι απλώς τόσο ευγνώμων που είμαι εδώ, δεν έχετε ιδέα πόσο ευγνώμων είμαι που βλέπω τόσους πολλούς από εσάς να τραγουδάτε μαζί μου μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πραγματικά σαν να είμαι ένα μικρό παιδί. Ακόμα κάνω αυτό που αγαπώ».
Πριν ολοκληρώσει την εμφάνισή της, εξομολογήθηκε πως η μουσική είναι για εκείνη κινητήριος δύναμη. «Και η μουσική, δεν ξέρω για εσάς, αλλά για μένα, η μουσική είναι θεραπεία. Η μουσική είναι αυτό που με κάνει να θέλω να ξυπνάω το πρωί και μου δίνει ενθουσιασμό για τη ζωή. Και είμαι ευγνώμων που μπορώ να δημιουργώ μουσική που μπορεί να δώσει σε άλλους ανθρώπους κάτι που ίσως χρειάζονται σε μια δύσκολη ή σε μια καλή μέρα. Ποτέ δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελευταία μας μέρα, οπότε απολαύστε το, αγκαλιάστε σφιχτά τους ανθρώπους που αγαπάτε», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
