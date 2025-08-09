Η Jessie J ανακοίνωσε ότι θα υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού
Είμαι ακόμη μέσα στη φάση ανάρρωσης και το σώμα μου ψάχνει τον ρυθμό του, ανέφερε σε ανάρτησή της η 37χρονη τραγουδίστρια
Νεότερα για την κατάσταση της υγείας της έδωσε η Jessie J, αποκαλύπτοντας πως θα χρειαστεί να υποβληθεί σε μια ακόμη χειρουργική επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού.
Η 37χρονη τραγουδίστρια που έξι εβδομάδες μετά την πρώτη επέμβαση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με λοίμωξη και υγρό στους πνεύμονες, εξήγησε ότι βρίσκεται ακόμα σε φάση ανάρρωσης, χωρίς όμως αυτό να την εμποδίζει να συνεχίζει τη ζωή της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Jessie J ανέφερε ότι θα βρεθεί ξανά στο χειρουργείο, αφού τα πράγματα ήρθαν διαφορετικά από ότι υπολόγιζε, ανακοινώνοντας παράλληλα την κυκλοφορία νέων τραγουδιών.
Πιο αναλυτικά, έγραψε στη δημοσίευσή της: «Μπορώ να ξεκουράζομαι, να είμαι γονιός και να κυκλοφορώ νέα μουσική. Δεν έφυγα από μεγάλη δισκογραφική μετά από 18 χρόνια για να φοβηθώ να ξαναγράψω τους κανόνες, ώστε να ταιριάζουν με τη ζωή και την υγεία μου. Απλώς πρέπει να κάνω ρεαλιστικό το τι μπορώ να προσφέρω σε όλους τους ρόλους της ζωής μου. Άλλη μία επέμβαση φέτος. Μεγαλώνω ένα νήπιο. Κυκλοφορώ νέα μουσική. Θα είναι διαφορετικό από ό,τι είχα προγραμματίσει, αλλά έτσι είναι η ζωή. Τα πράγματα αλλάζουν και είτε πανικοβαλλόμαστε και θυμώνουμε που δεν είναι όπως τα περιμέναμε, είτε προσαρμοζόμαστε. Μαθαίνω ποια είμαι μέσα από τη μητρότητα και όταν η υγεία μου παίρνει αναπάντεχη τροπή».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Είμαι επτά εβδομάδες μετά την επέμβαση για καρκίνο του μαστού. Είμαι ακόμη μέσα στη φάση ανάρρωσης και το σώμα μου ψάχνει τον ρυθμό του. Αλλά αγαπώ τη μουσική και αγαπώ τη ζωή μου και θέλω να ζω τη στιγμή. Αντί να σταματήσω και να εξαφανιστώ περιμένοντας την τέλεια στιγμή για να κυκλοφορήσω ξανά μουσική, επιλέγω να συνεχίσω. Η ζωή έχει στρώσεις, έχει πάνω και κάτω, και απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να τη ζούμε, όσο καλύτερα μπορούμε. Οπότε εδώ είμαι. Ζω. Και απλώς θέλω να έχετε τη μουσική».
Φωτογραφία: Shutterstock
Φωτογραφία: Shutterstock
