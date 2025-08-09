Η Jessie J ανακοίνωσε ότι θα υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού

Είμαι ακόμη μέσα στη φάση ανάρρωσης και το σώμα μου ψάχνει τον ρυθμό του, ανέφερε σε ανάρτησή της η 37χρονη τραγουδίστρια