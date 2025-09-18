Φωτογραφίες: Η συγκλονιστική, γεμάτη πόνο μάχη της Μπέλα Χαντίντ με τη νόσο του Lyme - Έμαθες να ζεις στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου, γράφει η μητέρα της



Τι είναι η νόσος του Lyme

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η νόσος Lyme ή μπορρελίωση είναι μία βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται από τα τσιμπούρια. Ο κίνδυνος μετάδοσης αυξάνεται όσο περισσότερο διαρκεί η προσκόλληση, γι’ αυτό είναι σημαντική η γρήγορη αφαίρεση του κρότωνα από το σώμα.Η λοίμωξη μπορεί να είναι ασυμπτωματική. Η συμπτωματική λοίμωξη έχει ευρύ φάσμα συμπτωμάτων και εκδηλώσεων, ανάλογα με το στάδιο της λοίμωξης. Το πρώιμο δερματικό εξάνθημα εμφανίζεται σε περίπου 60%-90% των περιστατικών. Πρόκειται για ένα ερυθηματώδες εξάνθημα, που εξαπλώνεται σταδιακά περιφερικά, από το σημείο του τσιμπήματος, χωρίς να είναι σημαντικά επηρμένο ή επώδυνο. Εμφανίζεται εντός 2-30 ημερών μετά το τσίμπημα και μπορεί να φτάσει σε διάμετρο έως και 30 εκατοστά. Διαρκεί συνήθως αρκετές εβδομάδες.Μερικοί ασθενείς μπορεί, επίσης, να έχουν εικόνα συστηματικής «γριπώδους συνδρομής» (αλλά χωρίς σημαντικά αναπνευστικά συμπτώματα), με πυρετό, ρίγος, κεφαλαλγία, κόπωση, αρθραλγίες, μυαλγίες και διογκωμένους λεμφαδένες, που μπορεί να εκδηλωθούν ακόμη και χωρίς εξάνθημα. Το καλόηθες δερματικό «λεμφοκύττωμα από Borrelia» είναι μια ασυνήθιστη δερματική εκδήλωση της πρώιμης λοίμωξης, που συνήθως εντοπίζεται στον λοβό του αυτιού, τη θηλή ή το όσχεο, μπορεί να παραμείνει για μερικούς μήνες εάν δεν ληφθεί θεραπεία. Εάν δεν θεραπευτεί, η λοίμωξη μπορεί να διασπαρεί και να προσβάλλει το νευρικό σύστημα (10% των περιστατικών), τις αρθρώσεις και, σπανιότερα, την καρδιά.Η νευρομπορρελίωση αποτελεί την κύρια επιπλοκή, που παρατηρείται έως και στο 12% των ασθενών. Η οξεία νευρομπορρελίωση εκδηλώνεται με πάρεση προσωπικού νεύρου, λεμφοκυτταρική μηνιγγίτιδα, ριζονευρίτιδα. Συνήθως, εμφανίζεται μέσα στις πρώτες περίπου 6 – 12 εβδομάδες της λοίμωξης. Η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα είναι λιγότερο συχνή. Μπορεί περιστασιακά να αναπτυχθεί πιο βραδέως εξελισσόμενη ριζοπάθεια σε περίοδο μηνών, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ο ριζιτικός πόνος μπορεί να είναι πολύ έντονος, αλλά συνήθως μειώνεται ταχέως μετά την αντιβιοτική αγωγή.Άλλες ασυνήθιστες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν πολλαπλό μεταναστευτικό ερύθημα και διαλείπουσα αρθρίτιδα και καρδίτιδα, που μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες καρδιακού ρυθμού. Εκδηλώσεις όψιμης (μη θεραπευμένης) μπορρελίωσης Lyme αφορούν στο δέρμα, το νευρικό ή το μυοσκελετικό σύστημα και περιλαμβάνουν τη χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα, μια επίμονη δερματική λοίμωξη που προσβάλλει συνήθως τα άκρα, προκαλώντας φλεγμονή και, τελικά, λέπτυνση του προσβεβλημένου δέρματος με συνοδό νευροπάθεια. Η όψιμη νευρομπορρελίωση εκδηλώνεται συνήθως ως εγκεφαλομυελίτιδα και μπορεί να μοιάζει με πολλαπλή σκλήρυνση. Η αρθρίτιδα Lyme προσβάλλει μία μεγάλη άρθρωση, συνήθως του γόνατος.