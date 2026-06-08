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Η Μπιάνκα Σενσόρι «μεταμορφώθηκε» σε Πριγκίπισσα Λέια από το Star Wars στο Άμστερνταμ, δείτε εικόνες
Η Μπιάνκα Σενσόρι «μεταμορφώθηκε» σε Πριγκίπισσα Λέια από το Star Wars στο Άμστερνταμ, δείτε εικόνες
Η νέα εμφάνιση της συζύγου του Κάνιε Γουέστ δεν πέρασε απαρατήρητη, προκαλώντας πλήθος σχολίων στα social media και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης
Για ακόμη μία φορά, η Μπιάνκα Σενσόρι κατάφερε να κεντρίσει τα βλέμματα και να προκαλέσει συζητήσεις με δημόσια εμφάνισή της στο πλευρό του συζύγου της, Κάνιε Γουέστ, στο Άμστερνταμ.
Και αυτό γιατί το 31χρονο μοντέλο επέλεξε ένα look που θύμιζε έντονα την εμβληματική Πριγκίπισσα Λέια Οργκάνα από το Star Wars.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media, η Σενσόρι εμφανίστηκε με τα μαλλιά της πιασμένα σε δύο πλεγμένους κότσους και ντυμένη στα λευκά. Η ιδιαίτερη εμφάνισή της δεν άργησε να προκαλέσει σχόλια, με τις εικόνες να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.
Σημειώνεται ότι η Μπιάνκα Σενσόρι βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω των τολμηρών ενδυματολογικών επιλογών της.
Και αυτό γιατί το 31χρονο μοντέλο επέλεξε ένα look που θύμιζε έντονα την εμβληματική Πριγκίπισσα Λέια Οργκάνα από το Star Wars.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media, η Σενσόρι εμφανίστηκε με τα μαλλιά της πιασμένα σε δύο πλεγμένους κότσους και ντυμένη στα λευκά. Η ιδιαίτερη εμφάνισή της δεν άργησε να προκαλέσει σχόλια, με τις εικόνες να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.
🚨 Ye and Bianca Censori Arrive in the Netherlands for Bully Tour— Simply Amaka (@StelxyG) June 7, 2026
Bianca was seen alongside Ye as the couple touched down amid ongoing controversy surrounding the shows. The concerts sparked debate after Jewish groups attempted to have them canceled over Ye's past antisemitic… pic.twitter.com/47zBaF4Uvn
Την Πριγκίπισσα Λέια υποδύθηκε η Κάρι Φίσερ, η Αμερικανίδα ηθοποιός που ταύτισε το όνομά της με τον εμβληματικό χαρακτήρα του Star Wars. Η Φίσερ έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2016, σε ηλικία 60 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία κινηματογραφική παρακαταθήκη.
侃爷Kanye West携爱妻Bianca Censori现身位于Amsterdam的Ciel Bleu法式餐厅晚餐。比安卡扎了两个发辫，身穿缎面紧身裙，以《星球大战》中Princess Leia的经典造型亮相。知道裸装进不了法餐厅，所以穿的比较严实。🤪🤪侃爷最近年轻了不少！ pic.twitter.com/yjHpW5prHX— WealthWitch (@FxGecko_MYS) June 8, 2026
Σημειώνεται ότι η Μπιάνκα Σενσόρι βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω των τολμηρών ενδυματολογικών επιλογών της.
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