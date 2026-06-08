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Η Μπιάνκα Σενσόρι «μεταμορφώθηκε» σε Πριγκίπισσα Λέια από το Star Wars στο Άμστερνταμ, δείτε εικόνες
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Μπιάνκα Σενσόρι

Η Μπιάνκα Σενσόρι «μεταμορφώθηκε» σε Πριγκίπισσα Λέια από το Star Wars στο Άμστερνταμ, δείτε εικόνες

Η νέα εμφάνιση της συζύγου του Κάνιε Γουέστ δεν πέρασε απαρατήρητη, προκαλώντας πλήθος σχολίων στα social media και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης

Η Μπιάνκα Σενσόρι «μεταμορφώθηκε» σε Πριγκίπισσα Λέια από το Star Wars στο Άμστερνταμ, δείτε εικόνες
4 ΣΧΟΛΙΑ
Για ακόμη μία φορά, η Μπιάνκα Σενσόρι κατάφερε να κεντρίσει τα βλέμματα και να προκαλέσει συζητήσεις με δημόσια εμφάνισή της στο πλευρό του συζύγου της, Κάνιε Γουέστ, στο Άμστερνταμ.

Και αυτό γιατί το 31χρονο μοντέλο επέλεξε ένα look που θύμιζε έντονα την εμβληματική Πριγκίπισσα Λέια Οργκάνα από το Star Wars.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media, η Σενσόρι εμφανίστηκε με τα μαλλιά της πιασμένα σε δύο πλεγμένους κότσους και ντυμένη στα λευκά. Η ιδιαίτερη εμφάνισή της δεν άργησε να προκαλέσει σχόλια, με τις εικόνες να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.


Την Πριγκίπισσα Λέια υποδύθηκε η Κάρι Φίσερ, η Αμερικανίδα ηθοποιός που ταύτισε το όνομά της με τον εμβληματικό χαρακτήρα του Star Wars. Η Φίσερ έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2016, σε ηλικία 60 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία κινηματογραφική παρακαταθήκη.

Σημειώνεται ότι η Μπιάνκα Σενσόρι βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω των τολμηρών ενδυματολογικών επιλογών της.
4 ΣΧΟΛΙΑ

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