Στοιχειωμένο έγκλημα 20 ετών στην Κρήτη: «Ο άντρας μου ομολόγησε με κλάματα τη δολοφονία του Στήβεν Κουκ» - Το email που οδηγεί σε δίκη 38χρονο Βρετανό

«Συμβαίνει πρώην σύζυγοι να αποκαλύπτουν μυστικά που ο ένας είχε εμπιστευτεί στον άλλον στο παρελθόν, ούτε είναι σπάνιο φαινόμενο κάποιος να προβεί σε συνταρακτικές αποκαλύψεις για τον εαυτό και τη ζωή του, όντας υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών» υποστηρίζει. «. Η έγγαμη σχέση είχε λήξει ήδη από το 2019 οπότε και τον έδιωξε από το σπίτι και έκτοτε βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών».Θεωρεί ακόμα «απίθανο η γυναίκα να εμπνεύστηκε και να κατασκεύασε ένα φανταστικό σενάριο εμπλοκής του πρώην συζύγου της στην παλιά υπόθεσητουπου ήδη εκκρεμούσε στις ελληνικές Αρχές από το 2006 και η οποία είχε τεθεί στο αρχείο αγνώστων δραστών προκειμένου να το επικαλεστεί στην μεταξύ τους αντιδικία».Και συμπληρώνει: «Η επιμονή της να καταγγείλει όσα γνώριζε τόσο στις βρετανικές όσο και στις ελληνικές Αρχές, που κατά τεκμήριο θα μπορούσαν να τα επαληθεύσουν ή να τα διαψεύσουν, υποδηλώνει αποφασιστικότητα στη λήψη της αποφάσεως της να αποκαλύψει την αλήθεια, την οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα, έκρυβε, προδήλως από φόβο μήπως ο κατηγορούμενος πραγματοποιήσει την απειλή του ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της».Πολλοί είναι εκείνοι που δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η υπόθεση έφθασε μέχρι το ακροατήριο με μοναδικό στοιχείο την κατάθεση, επί της ουσίας, της πρώην συζύγου. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη δίκη και στο κατά πόσο ο 38χρονος θα βρεθεί στο εδώλιο για να δικαστεί, δεδομένου ότι αρνείται τα πάντα, ακόμα και την παρουσία του στην Κρήτη.Ζητούμενο για την οικογένεια τουείναι να βρεθούν στοιχεία ή μαρτυρίες που ίσως «φωτίσουν» περαιτέρω το ομιχλώδες σκηνικό. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται να ζητηθεί η συνδρομή ιδιωτικού ντετέκτιβ ή και των ΜΜΕ.