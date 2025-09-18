Γρηγόρης Μπιθικώτσης για τον πατέρα του: Ήταν ο πιο απλός, ευαίσθητος και γενναιόδωρος άνθρωπος που έχει υπάρξει ποτέ
Γρηγόρης Μπιθικώτσης για τον πατέρα του: Ήταν ο πιο απλός, ευαίσθητος και γενναιόδωρος άνθρωπος που έχει υπάρξει ποτέ
Με αφορμή τη συναυλία προς τιμήν του, ο γιος του μίλησε για εκείνον και εξέφρασε τη συγκίνησή του
Μια μεγάλη συναυλία προς τιμήν του Γρηγόρη Μπιθικώτση, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο ερμηνευτής, πλήθος κόσμου κατέκλυσε το στάδιο, ενώ πολλοί καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή για να αποδώσουν φόρο τιμής μέσα από τα τραγούδια του.
Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε ο γιος του, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day. «Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, η βραδιά για μένα είναι πολύ ιδιαίτερη. Σήμερα τιμούμε τον πατέρα μου, με αφορμή τα 20 χρόνια από την ημέρα που "έφυγε" από κοντά μας σε μία μεγάλη γιορτή εδώ στο Καλλιμάρμαρο», δήλωσε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για τον πατέρα του, σημείωσε: «Ήταν ο πιο απλός, ο πιο λιτός, ο πιο ευαίσθητος και ο πιο γενναιόδωρος άνθρωπος που έχει υπάρξει ποτέ. Πάντα έλεγα και θα λέω πως ήμουν τυχερός που είχα αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου, αυτόν τον πατέρα, τον πολύ γενναιόδωρο άνθρωπο». Κλείνοντας, τόνισε: «Το μεγαλείο του Μπιθικώτση ήταν πάνω από όλα στην ψυχή του και μετά σε όλα αυτά που ξέρει ο πολύς κόσμος».
