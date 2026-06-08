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Λιούις Χάμιλτον: Το φιλί που έστειλε στην Κιμ Καρντάσιαν από το βάθρο του Grand Prix του Μονακό
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Κιμ Καρντάσιαν Λιούις Χάμιλτον Φόρμουλα 1

Λιούις Χάμιλτον: Το φιλί που έστειλε στην Κιμ Καρντάσιαν από το βάθρο του Grand Prix του Μονακό

Ο οδηγός της Ferrari κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον αγώνα της Formula 1

Λιούις Χάμιλτον: Το φιλί που έστειλε στην Κιμ Καρντάσιαν από το βάθρο του Grand Prix του Μονακό
Ιωάννα Μαρίνου
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Ένα φιλί έστειλε ο Λιούις Χάμιλτον στην Κιμ Καρντάσιαν από το βάθρο του Γκραν Πρι της Formula 1 στο Μονακό.

Ο οδηγός της Ferrari κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον αγώνα της Formula 1 που διεξήχθη την Κυριακή 7 Ιουνίου. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Καρντάσιαν φαίνεται να τον βιντεοσκοπεί με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ βρίσκεται ανάμεσα στα μέλη της ομάδας του.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Χάμιλτον κοιτά προς το μέρος της, της στέλνει ένα φιλί και χαμογελά πριν συνεχίσει τους πανηγυρισμούς του στο βάθρο. Σε άλλο βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που ο Λιούις Χάμιλτον μετακίνησε την Κιμ Καρντάσιαν σε ένα άλλο σημείο για να έχει καλύτερη θέα.

Δείτε βίντεο

Μία ημέρα πριν από τον αγώνα, η Καρντάσιαν είχε φτάσει στο Μονακό με σκάφος, συνοδευόμενη από την αδερφή της, Κλόε Καρντάσιαν, και τον οικογενειακό φίλο τους, Σάιμον Χακ, προκειμένου να στηρίξει τον Βρετανό οδηγό.

Οι φήμες περί ειδυλλίου μεταξύ της  τηλεπερσόνας και του Λιούις Χάμιλτον ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο, όταν δημοσιεύματα έκαναν λόγο για μια ρομαντική συνάντησή τους στο Παρίσι. Τον επόμενο μήνα, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής άφησε ένα σχόλιο σε ανάρτησή της στο Instagram που υπονοούσε ότι έχουν έρθει κοντά, ενώ στη συνέχεια πηγή επιβεβαίωσε στο People ότι οι δυο τους έκαναν διακοπές στο Τόκιο μαζί με τα τέσσερα παιδιά που απέκτησε η Καρντάσιαν με τον Κάνιε Γουέστ.

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Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Κιμ Καρντάσιαν είναι ιδιαίτερα προσεκτική με τα άτομα που επιτρέπει να βρίσκονται κοντά στα παιδιά της και το γεγονός ότι ο Χάμιλτον έχει περάσει χρόνο μαζί τους δείχνει το επίπεδο εμπιστοσύνης που του έχει.
Ιωάννα Μαρίνου
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