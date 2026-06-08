Η Zeekr επεκτείνει το δίκτυό της στην Ελλάδα

Η GEO Mobility Hellas συνεχίζει την ανάπτυξη της Zeekr στην Ελλάδα. Μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας έκθεσης στη Θεσσαλονίκη, δημιουργεί νέα Zeekr Test Drive Centers, όπου το κοινό θα μπορεί να έρθει σε επαφή με τα ηλεκτρικά μοντέλα της.



Τα νέα κέντρα δοκιμαστικής οδήγησης λειτουργούν σε συνεργασία με τοπικούς συνεργάτες και βρίσκονται στις Σέρρες, τα Ιωάννινα και τη Χαλκίδα.



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Μέσα από αυτά, οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν και να οδηγήσουν ολόκληρη τη γκάμα της Zeekr, που περιλαμβάνει τα μοντέλα, ενώ σύντομα θα προστεθεί και το νέο



Στις Σέρρες το νέο σημείο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Αφοί Ιωαννίδη στο 8ο χιλιόμετρο της οδού Σερρών – Θεσσαλονίκης. Στα Ιωάννινα η συνεργασία γίνεται με τη Maxx Motors στο 10ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Αθηνών, ενώ στη Χαλκίδα το Zeekr Test Drive Center λειτουργεί στις εγκαταστάσεις Σταθόπουλος στη λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή Ξηρόβρυση.



Η εταιρεία επισημαίνει ότι η παρουσία της Zeekr στις συγκεκριμένες περιοχές αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της μάρκας στην ελληνική αγορά και τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου εξυπηρέτησης και εμπειρίας για τους πελάτες της.



Η επέκταση του δικτύου εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο της GEO Mobility Hellas για την ενίσχυση της παρουσίας της Zeekr σε ολόκληρη τη χώρα και για την προώθηση της νέας γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων σε περισσότερους Έλληνες οδηγούς.