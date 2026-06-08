Η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη επιστρέφει για 2η χρονιά

Με τα εξαιρετικά σχόλια κοινού και κριτικών στις αποσκευές της ξεκινά για δεύτερη χρονιά το καλοκαιρινό της ταξίδι, η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Θέμη Μουμουλίδη