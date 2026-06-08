Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον 55χρονο που εγκατέλειψε εννέα γατάκια στη Θεσσαλονίκη και του επιβλήθηκαν πρόστιμα 270.000 ευρώ
Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον 55χρονο που εγκατέλειψε εννέα γατάκια στη Θεσσαλονίκη και του επιβλήθηκαν πρόστιμα 270.000 ευρώ
Θα αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση του 55χρονου, αν θα ασκηθεί σε βάρος του δίωξη κι αν είναι σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος
Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας ποινικής δίωξης για την υπόθεση του 55χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι εγκατέλειψε γατάκια σε δρόμο της Θεσσαλονίκης και του βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους 270.000 ευρώ μετά τη σύλληψή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας που διέταξε η εισαγγελική λειτουργός, θα διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και θα αξιολογηθούν κρίσιμα στοιχεία για την ποινική αντιμετώπιση του 55χρονου όπως είναι η κτηνιατρική βεβαίωση για την ακριβή ηλικία που είχαν τα γατάκια.
Στη συνέχεια, θα αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση του 55χρονου, αν θα ασκηθεί σε βάρος του δίωξη κι αν είναι σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος. Σημειώνεται ότι ενόψει διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας, ο 55χρονος που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερος.
Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας εντοπίστηκε όταν αποπειράθηκε να εγκαταλείψει τα εννέα γατάκια σε οικόπεδο της Καλαμαριάς. Η πράξη του έγινε αντιληπτή από πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να συλληφθεί επ’ αυτοφώρω.
Σε βάρος του βεβαιώθηκαν εννέα διοικητικά πρόστιμα, ύψους 30.000 ευρώ για καθένα από τα γατάκια που εγκατέλειψε (συνολικά 270.000 ευρώ) για κακοποίηση ζώου, καθώς και ένα επιπλέον πρόστιμο 300 ευρώ για παράλειψη σήμανσης (μη τοποθέτηση τσιπ).
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας που διέταξε η εισαγγελική λειτουργός, θα διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και θα αξιολογηθούν κρίσιμα στοιχεία για την ποινική αντιμετώπιση του 55χρονου όπως είναι η κτηνιατρική βεβαίωση για την ακριβή ηλικία που είχαν τα γατάκια.
Στη συνέχεια, θα αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση του 55χρονου, αν θα ασκηθεί σε βάρος του δίωξη κι αν είναι σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος. Σημειώνεται ότι ενόψει διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας, ο 55χρονος που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερος.
Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας εντοπίστηκε όταν αποπειράθηκε να εγκαταλείψει τα εννέα γατάκια σε οικόπεδο της Καλαμαριάς. Η πράξη του έγινε αντιληπτή από πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να συλληφθεί επ’ αυτοφώρω.
Σε βάρος του βεβαιώθηκαν εννέα διοικητικά πρόστιμα, ύψους 30.000 ευρώ για καθένα από τα γατάκια που εγκατέλειψε (συνολικά 270.000 ευρώ) για κακοποίηση ζώου, καθώς και ένα επιπλέον πρόστιμο 300 ευρώ για παράλειψη σήμανσης (μη τοποθέτηση τσιπ).
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