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Ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου βάφτισαν την κόρη τους
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Αντρέας Γεωργίου Σιμώνη Χριστοδούλου Κόρη Βάφτιση

Ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου βάφτισαν την κόρη τους

Η εννέα μηνών κόρη του ζευγαριού πήρε το όνομα Μιράντα – Βασιλική

Ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου βάφτισαν την κόρη τους
Ιωάννα Μαρίνου
Την κόρη τους βάφτισαν Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου στην Αγία Νάπα.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Ιουνίου  και στη συνέχεια ακολούθησε πάρτι για τους καλεσμένους του σκηνοθέτη και ηθοποιού και της συζύγου του. Μέσα από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media έγινε γνωστό ότι η εννέα μηνών κόρη του Αντρέα Γεωργίου και της Σιμώνη Χριστοδούλου πήρε το όνομα Μιράντα – Βασιλική. Σε ορισμένα στιγμιότυπα το ζευγάρι εμφανίστηκε να ποζάρει χαμογελαστό και αγκαλιά, ενώ παρουσιάστηκε και ο στολισμός της βάφτισης, σε χώρο με θέα στη θάλασσα.

Δείτε φωτογραφίες

Ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου βάφτισαν την κόρη τους
Ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου βάφτισαν την κόρη τους
Ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου βάφτισαν την κόρη τους

Ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου βάφτισαν την κόρη τους

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η make-up artist παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στην Κύπρο και απέκτησαν το πρώτο τους παιδί στις 26 Αυγούστου του 2025.
Ιωάννα Μαρίνου

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