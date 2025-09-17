Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση - Δείτε φωτογραφίες
Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση - Δείτε φωτογραφίες

Ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Χρήστος Δάντης, η Μελίνα Ασλανίδου και ο Πέτρος Γαϊτάνος ήταν μερικοί από τους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή

Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση - Δείτε φωτογραφίες
Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση

Με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από τον θάνατο του σπουδαίου τραγουδιστή γνωστοί καλλιτέχνες, όπως η Πέγκυ Ζήνα, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Μελίνα Ασλανίδου και ο Πέτρος Γαϊτάνος ανέβηκαν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν εμβληματικά τραγούδια του. 

Πέγκυ Ζήνα
Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση - Δείτε φωτογραφίες
Γιάννης Κότσιρας
Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση - Δείτε φωτογραφίες
Γιώργος Μαργαρίτης
Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση - Δείτε φωτογραφίες
Θανάσης Πολυκανδριώτης


Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση - Δείτε φωτογραφίες
Γιάννης Ζουγανέλης
Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση - Δείτε φωτογραφίες
Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση - Δείτε φωτογραφίες
Χρήστος Δάντης
Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση - Δείτε φωτογραφίες
Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση - Δείτε φωτογραφίες
Μελίνα Ασλανίδου
Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση - Δείτε φωτογραφίες
Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση - Δείτε φωτογραφίες
Πέτρος Γαϊτάνος
Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση - Δείτε φωτογραφίες
Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση - Δείτε φωτογραφίες
Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση - Δείτε φωτογραφίες


