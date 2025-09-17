Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση - Δείτε φωτογραφίες
Ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Χρήστος Δάντης, η Μελίνα Ασλανίδου και ο Πέτρος Γαϊτάνος ήταν μερικοί από τους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή
Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση.
Με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από τον θάνατο του σπουδαίου τραγουδιστή γνωστοί καλλιτέχνες, όπως η Πέγκυ Ζήνα, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Μελίνα Ασλανίδου και ο Πέτρος Γαϊτάνος ανέβηκαν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν εμβληματικά τραγούδια του.
