Γιάννης Μπέζος: «Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης είναι σφραγίδα πάνω στην πατρίδα»
Γιάννης Μπέζος: «Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης είναι σφραγίδα πάνω στην πατρίδα»
Ευτυχώς που έχουμε κι αυτά να μας «σφραγίζουν» κι όχι μόνο την ανοησία, που είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη του Γρηγόρη Μπιθικώτση συμμετείχε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Μπέζος, ανεβαίνοντας στη σκηνή του Παναθηναϊκού Σταδίου για να ερμηνεύσει μερικές από τις διαχρονικές επιτυχίες του αείμνηστου λαϊκού τραγουδιστή και δημιουργού.
Ο γνωστός ηθοποιός, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, τόνισε τη σημασία του έργου και της προσωπικότητας του Γρηγόρη Μπιθικώτση. «Είναι τόσο εμβληματικές αυτές οι μορφές. Θα 'λεγα ότι είναι σαν σφραγίδα πάνω στην πατρίδα. Ευτυχώς που έχουμε κι αυτά να μας "σφραγίζουν" κι όχι μόνο την ανοησία, που είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε φωτογραφίες με τον Γιάννη Μπέζο στη βραδιά για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση
Ο γνωστός ηθοποιός, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, τόνισε τη σημασία του έργου και της προσωπικότητας του Γρηγόρη Μπιθικώτση. «Είναι τόσο εμβληματικές αυτές οι μορφές. Θα 'λεγα ότι είναι σαν σφραγίδα πάνω στην πατρίδα. Ευτυχώς που έχουμε κι αυτά να μας "σφραγίζουν" κι όχι μόνο την ανοησία, που είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.
Σε ερώτηση του ρεπόρτερ σχετικά με το τι εννοεί με τον όρο «ανοησία», ο Γιάννης Μπέζος αντέδρασε, κλείνοντας τις δηλώσεις του με τη φράση: «Δεν θα απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις».
Δείτε φωτογραφίες με τον Γιάννη Μπέζο στη βραδιά για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση
Ειδήσεις σήμερα:
Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα
«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ - Τα σχόλια στα social media
Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ
Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα
«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ - Τα σχόλια στα social media
Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα