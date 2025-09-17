Γιώργος Παράσχος: Μετά τον καρκίνο της συντρόφου μου, ήρθε ο δικός μου, τώρα είμαστε καλά
Ο καρκίνος ήρθε για καλό, μου έβγαλε τα γυαλιά και είδα καθαρά, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για την περιπέτεια του ίδιου και της συντρόφου του με τον καρκίνο μίλησε ο Γιώργος Παράσχος, εξηγώντας πως ο ίδιος διαγνώστηκε λίγο μετά από εκείνη. Όπως είπε, πλέον είναι και οι δύο καλά και ακολουθούν θεραπεία.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που τον συνάντησε έξω από το νοσοκομείο, ο ηθοποιός δήλωσε αρχικά: «Πάλι σε νοσοκομείο απ΄ έξω αλλά με άλλες συνθήκες εσωτερικές. Είμαι καλύτερα μέρα με τη μέρα».
Τέλος, αναφέρθηκε στη σύντροφό του, ενώ πρόσθεσε πως διαγνώστηκαν με καρκίνο σχεδόν την ίδια περίοδο. «Ήταν μεγάλο σοκ ο καρκίνος της συντρόφου μου. Με το που τελείωσε ο ένας, ήρθε ο επόμενος. Τώρα είμαστε σε ένα επίπεδο που είμαστε καλά. Πηγαίνουμε για θεραπεία και γελάμε», είπε κλείνοντας.
Στη συνέχεια, εξήγησε πόσο τον επηρέασε ο καρκίνος στον τρόπο που σκέφτεται, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «του έβγαλε τα γυαλιά και είδε καθαρά». «Κατάφερα να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι. Έχω ακόμα καρκίνο, αλλά το πολεμάνε, όμως όσο πάει και μειώνεται. Ο καρκίνος ήρθε για καλό. Μου έβγαλε τα γυαλιά και είδα καθαρά», δήλωσε.
