Τα μηνύματα από την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - Το παρασκήνιο της προσέγγισης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Ο κ. Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή υπήρξε πιστός στη λογική της αμφίπλευρης διεύρυνσης της ΝΔ», υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη θυμίζοντας παράλληλα τη «δεξιά ατζέντα» σε μια σειρά ζητημάτων που καλύπτει τους πολίτες με πατριωτικές ανησυχίες