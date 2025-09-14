Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Εδιμβούργο - Δείτε φωτογραφίες





Εδιμβούργο ταξίδεψε η Ελένη Μενεγάκη , κάνοντας μια απόδραση στο εξωτερικό μετά τις καλοκαιρινές διακοπές της στα ελληνικά νησιά.

Κάθε εποχή έχει τη χάρη της!» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη, καθώς όπως φαίνεται αποχαιρέτησε το καλοκαίρι και μπήκε και επίσημα σε φθινοπωρινούς ρυθμούς.

ΣτοΗ παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Σκωτία μέσα από μία ανάρτηση που έκανε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.