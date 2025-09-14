Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Εδιμβούργο - Δείτε φωτογραφίες
Ελένη Μενεγάκη Σκωτία Ταξίδι

Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Εδιμβούργο - Δείτε φωτογραφίες

Κάθε εποχή έχει τη χάρη της, έγραψε η παρουσιάστρια

Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Εδιμβούργο - Δείτε φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
Στο Εδιμβούργο ταξίδεψε  η Ελένη Μενεγάκη, κάνοντας μια απόδραση στο εξωτερικό μετά τις καλοκαιρινές διακοπές της στα ελληνικά νησιά.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Σκωτία μέσα από μία ανάρτηση που έκανε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Κάθε εποχή έχει τη χάρη της!» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη, καθώς όπως φαίνεται αποχαιρέτησε το καλοκαίρι και μπήκε και επίσημα σε φθινοπωρινούς ρυθμούς.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Εδιμβούργο - Δείτε φωτογραφίες
Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Εδιμβούργο - Δείτε φωτογραφίες
Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Εδιμβούργο - Δείτε φωτογραφίες


Γεωργία Κοτζιά
